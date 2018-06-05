原標題：90歲前總理遭入室搶劫，義大利的治安還能好嗎？

近日，義大利警方接到報警，位於義大利羅馬市努斯科別墅區一戶人家遭遇入室搶劫，而被搶的竟然是90歲高齡的義大利前總理奇里亞科·德米塔。

據報導，案發於凌晨3點左右，作案的有4名劫匪。

熟睡中的德米塔夫婦被劫匪的動作驚醒后遭到了挾持，劫匪命令兩位老人打開保險箱，搶走了所有珠寶、黃金和貴重物品，然後逃之夭夭。

事發之後，總理家都能被搶的消息迅速蔓延。

努斯科的居民人心惶惶，有居民在接受採訪時稱，這裏以前很安全平靜，如今卻盜竊頻發，而前總理的別墅是小鎮安保最嚴的地方。

「鑒於近來劇增的盜竊和搶劫案件，現在大家都很害怕，每個人都有防身武器，真正的問題是，你不知道這些強盜究竟是什麼人。他們是怎麼進來的？用什麼手段得逞的？在我看來，他們是專業人士。」

目前案件還在調查中，調查人員認為，這些沒有攜帶武器的劫匪可能來自東歐。

義大利的治安

義大利的搶劫、盜竊事件頻發曾經嚇退過很多遊客。生活在義大利，必須要膽大心細。

據報導，義大利大城市居民最擔心的三個生活問題是：偷竊、搶劫和物品損毀。

現在，越來越多的大城市居民都對自家安全採取了相應的預防保護措施，比如安裝手機24小時聯網監控或報警連線系統。

但是，近年來，原本寧靜的郊區居民的安全感也下降了很多。

有調查顯示，義大利居民普遍認為呆在家裡是最安全的。

一個小目標

日益嚴峻的難民危機對義大利的社會治安構成了極大的挑戰，案件頻發也導致民眾長時間恐懼情緒積壓。

前總理家中被盜一事點燃了大家積壓已久的情緒。

那些原本反對新政府「強硬」移民政策的民眾，也紛紛開始轉變陣營，支持「鐵腕」移民政策。

新政府的移民政策有多強硬呢？

當地時間6月1日下午，義大利新政府宣誓就職不久，新任內政部長馬泰奧·薩爾維尼就表態稱，首要任務之一是「派遣移民回國」，並將採取更強硬的方式。

薩爾維尼曾表示，將驅逐50萬生活在義大利的非法移民。

據報導，過去五年來，約有70萬移民抵達義大利。地理位置讓義大利成為難民湧入歐洲的第一站，也決定了義大利的治安形勢要比其他歐洲國家更嚴峻。

新政府已經誇下海口，民眾能看到希望了嗎？

可能性有多大？

事實上，驅逐移民出境是件極其昂貴又複雜的工作。新政府的「雄心」並不容易完成。

義大利在2017年僅驅逐了6514名移民，2016年驅逐了5817名移民。新政府已經承諾將把移民接待中心轉變為驅逐中心，以加速驅逐出境。

但是，根據義大利法律，如果遣返，必須有兩名特工精心護送一名被驅逐者。

例如，最近一次29名突尼西亞人的驅逐行動，是由74名政府人員（包括醫生、護士、武警和便衣警察），乘坐保加利亞一架租用的飛機完成護送，花費總價為11.5萬歐元（13.5萬美元），摺合每人3965歐元。

按照這個成本估算，新政府承諾驅逐50萬移民光遣返這一項操作就將花費納稅人近20億歐元（23億美元）。

前政府撥款約50億歐元用於支付2018年與移民危機有關的費用：20%用於海上救援； 15%用於醫療保健；65%用於移民接待中心，目前接待大約20萬人。

新政府表示，它希望分配更多資金來支付驅逐出境的費用。

除了費用外，義大利還面臨法律障礙，導致大規模驅逐幾乎不可能。

歐盟基本權利憲章有一條規定：

「任何人都不得被移走、驅逐或引渡到有可能遭受死刑、酷刑或其他不人道或有辱人格的嚴重危險的國家。」

這條法律也限制了遣返。