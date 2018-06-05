組裝智能車、做出我的專屬機器人



(中央社訊息服務20180605 18:31:11)搜尋過去這一年最夯的關鍵字，「AI人工智慧」、「工業4.0」都名列前茅。在工業4.0的時代，大量應用自動化機器人、感測器物聯網、銷售及生產的大數據分析，以人機協作的方式高效率、高品質提升生產力。AI人工智慧時代與自動化趨勢，已經快速在我們身邊展開。台灣科技部在去年2017年10月宣布，將在五年內投入160億台幣打造台灣AI生態圈，培育AI人才。今年2018年1月，微軟公司在台灣成立AI研發中心，看好台灣的AI研發人才潛力。



人工智慧來了，孩子的未來在哪裡?科技公司創辦人孫憶明曾以父親的心情發表一篇文章，「一位父親給兒子的三個人生建議：人工智慧來了，你的未來在哪裡？」他給年輕人的建議之一「找你最有興趣的兩到三個學門，跨領域地建構屬於你自己的學習旅程。」擁有跨領域創新能力，為自己創造機器無可取代的價值。這一波不可擋的工業4.0浪潮，不管孩子未來要走理工科、讀人文科，都不可自外於這波AI人工智慧的基礎科技能力。



教育新制，中學生要有科技力、整合力和執行力大環境不可擋，眼前的學制也結合這股AI熱。教育部將於108學年度實施十二年國民基本教育科技領域課程，包含生活科技與資訊科技，生活科技有別於傳統的家政、工藝，學習機電整合、機械與結構、控制等能力，資訊科技則強調程式設計與演算法，訓練落實創新的能力。課程目標培養中學生運用科技工具、跨領域整合及動手操作的能力，銜接三年後，111學年大學備審資料制度改變，在學期間即上傳學習歷程，更札實呈現多元學習和表現。



深入淺出趣味教學，讓青少年擁抱AI 因此華岡興業基金會、文大推廣教育部與博德國際青少年工程學坊團隊攜手合作，於暑假推出小三到小六、國中生、高中生的工業4.0工程師學習營、AI人工智慧工程師學習營，提供各階段學生探索學習。高中階段，有志朝向工程領域發展的理工科同學、或結合科技跨領域的人文科同學，結業成果都可以做為學習歷程的紀錄；國高中階段，創新學習製作出wifi遙控智能，對齊生活科技的學習目標；小學階段，組裝遙控足球機器人，啟發對於AI領域的興趣。



課程授課師資Dr.Bert具有豐富教學經驗，正向有趣的教學風格贏得學生肯定。Dr.Bert表示，「面對AI時代，並不可怕。我們用深入淺出的方式，讓學生認識自動化機器人、教會電腦做辨識、透過遊戲方式學習與競賽。」有別於坊間現成的材料包，老師結合三D列印、開模、組裝、設定自動控制，讓學生從無到有做出自己獨一無二的智能玩具，並透過競賽遊戲，激發每位同學強烈的學習動機。課程結束後，同學仍然透過線上群組，與老師和同學保持聯繫，繼續切磋。



邀請您參加說明會，進一步了解課程內容。(免費) 高中專班說明會：2018/6/09(六) 14:30~15:30 迎戰智慧製造浪潮-工業4.0/AI系列課程-(假日場次) ◆ 適合對象：高一至高三學生與其家長(免費) 高中專班說明會：2018/6/13(三) 19:30~20:30 迎戰智慧製造浪潮-工業4.0/AI系列課程-(平日場次) ◆ 適合對象：高一至高三學生與其家長(免費) 國中專班說明會：2018/6/24(日) 10:30~11:30 未來主流課程--工業4.0青少年工程師學習營 ◆ 適合對象：國一至國三學生與其家長 (免費) 國小專班說明會：2018/6/24(日) 14:30~15:30 未來科技--工業4.0小小工程師研習營 ◆ 適合對象：小三至小六學生與其家長 ◆免費課程說明會，上課地點：中國文化大學推廣教育部(建國本部)-台北市大安區建國南路二段231號◆洽詢電話 : 02-2700-5858分機 1 或 8616



◆或洽中國文化大學推廣教育部網站 / 兒少學苑 專頁https://goo.gl/9CXvKX



111學年，大學備審資料大改變，學習歷程懶人包。https://udn.com/news/story/6925/2235116#prettyPhoto[pp_gal]/0/



訊息來源：中國文化大學推廣教育部



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