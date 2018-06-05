107年度東吳大學中文系全球徵聯頒獎典禮「兩岸同源亦競亦合亦共榮」前總統馬英九親自出題徵上聯



(中央社訊息服務20180605 17:43:44)107年度「東吳大學中文系全球徵聯活動」，自106年6月開始徵件，共徵得萬餘件投稿，經過中華詩學研究會及國內詩學專家評審，選出前三名，於(今)107年6月5日在東吳大學外雙溪校區國際會議廳舉辦頒獎典禮，邀請前總統馬英九先生蒞臨頒獎並公布由其出題的下屆全球徵聯下聯，徵求上聯。



全球徵聯活動自民國94年首次舉辦，以發揚中華文化、提振國民文學創作為目的，107年度題目是由先前全球徵聯活動第一、二名得主全球科技董事長王登福提出之上聯「一例一休休得正」，向全球楹聯文學愛好者廣徵下聯吸引全球眾多楹聯文學愛好者投稿。



東吳大學董保城副校長表示，本屆的題目不僅切合時事話題，後半段的「休得正」更帶有雙關語意，巧妙應對考驗著作者的創意及巧思。他還指出，對聯藝術不專屬於達官貴人；它是家家戶戶、一般民眾都會接觸且創作的，希望能夠藉此活動，喚起民眾對國學的重視、激發對文學創作的興趣。



馬英九前總統則旁徵博引，舉古今中外的各式春聯、楹聯與輓聯為例，強調「對聯文學」在中國文學中的重要性。他提及，全世界有7007種語言，其中多為拼音語言，而中文乃是形象語言，是相對少見的，單體、單音的特色，才能發展出對聯這樣的文學形式。



中華詩學研究會學者評審許清雲教授也特別點出本屆對句時應注意的要點及本次評審的標準，並宣布前三名的得主分別為第一名于中先生「多薪多假假終成」；第二名鄭建成先生「無權無勢勢難翻」；第三名蔡學民先生與許瀞元先生則以相同下聯「同婚同志志難成」，由馬英九前總統親自頒獎予得獎者。



此外，會中也公佈今年馬前總統出的全球徵聯題目為「兩岸同源亦競亦合亦共榮」，徵求上聯。馬前總統說明，早期兩岸關係較為敵對，但隨著開放探親，雙方的關係越來越緊密，不過近年來的情況卻有所變化，希望未來能有所改善，和平共處共享繁榮。



【東吳大學中文系2017全球徵聯獲獎名單】第一名：于中「多薪多假假終成」第二名：鄭建成「無權無勢勢難翻」第三名(並列)：蔡學民、許瀞元「同婚同志志難成」



2018東吳大學中文系全球徵聯活動辦法http://web-ch.scu.edu.tw/index.php/chinese/web_page/7512



訊息來源：東吳大學



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