2018冒險王生活體驗營夏令營隊─獵人遊戲特輯 暑假跑很大 綜藝樂一夏



(中央社訊息服務20180605 17:24:43)記得去年那場讓你high翻天的營火晚會嗎？體驗過刺激山訓冒險活動的你，是否意猶未盡想再來一次呢？沒參加過的朋友請別著急，因為今年暑假救國團2018暑期夏令營”冒險王生活體驗營”，要再帶你踏上另一場刺激的冒險之旅，同時結合了韓國知名綜藝節目的玩樂方式-獵人遊戲，這次暑假要讓你玩很大，逃很大！！



針對三到六年級的小朋友，救國團設計了一系列讓你驚嚇指數破表、印象深刻的課程內容。包含挑戰攀岩達人、鋼索上競技以及帶領你晉升為讓同學稱羨的神射手的漆彈射擊。此外，還有親手製作有趣的DIY、培養團隊默契合作競賽、野地求生的訓練課程，以及一覽曾文水庫美麗的山水景色，要讓參加學員在這個暑假過的充實豐富，忘記什麼叫做無聊，擺脫科技的制約！！



活動分為四個梯次(第一第二梯次即將額滿)，有興趣的家長歡迎來電洽詢07-2727229，想挑戰自己的極限，成為今夏冒險王者、泰山達人的朋友歡迎您的加入，名額有限！請儘速前往報名，要是錯過！後悔，可就來不及囉！活動梯次:7/20~22(即將額滿)、7/28~30(即將額滿)、8/11~13、8/15~17



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訊息來源：社團法人中國青年救國團



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