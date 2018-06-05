國小棒球軟式聯賽 桃園龍安勇闖冠軍戰中央社 (2018-06-05 19:30)
106學年度國小棒球聯賽（軟式組）賽程持續展開，桃園市龍安國小（圖）一路過關斬將闖入最終決戰，6日將力拚冠軍榮耀。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年6月5日
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