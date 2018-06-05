▲王維中。（圖／取自NC恐龍隊臉書）

韓職NC恐龍今（5）日對戰樂天巨人，台灣左投王維中先發，他主投5局狂失7分，共用78球，並且被李大浩、孫兒葉開轟，共被打6支安打，2次三振，3次保送，目前為敗投候選人。

王維中已經連續4場沒有優質先發，而他前一場也是狂失8分（3責失），狀況跟運氣看起來都不是很好。

這場是王維中第11場先發，他首局投出另類三上三下，不過第二局就被李大浩轟出陽春彈。

4局王維中又對鄭勳投出保送，孫兒葉左外野安打，故意保送李大浩後，李柄奎適時安打又打下2分。

5局王維中又被孫兒葉轟出3分砲後退場，目前NＣ恐龍0:7落後。