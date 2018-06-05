Jessica尹寶拉出席活動 散發冷艷高貴氣質Wow!NEWS新聞網 (2018-06-05 18:07)
bnt新聞訊 5日下午，韓國歌手、演員Jessica、尹寶拉等出席了在首爾清潭洞舉行的某品牌活動。Cherry/文 曺熙善/圖
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