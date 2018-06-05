新書《人物風流:鄭問的世界與足跡》發表 鄭問的兒子鄭植羽感謝支持Wow!NEWS新聞網 (2018-06-05 18:12)
鄭問作品受到日本漫畫作家的推崇,香港動漫、電影界的致敬,中國遊戲界回憶 …..一點一滴的勾勒鄭問較陌生的一面。鄭問到底是怎麼開始他的創作,他跟哪些人合作過:每部作品是怎麼始,又如何完成。因此有了《人物風流:鄭問的世界與足跡》的出版構想,一年完成終於出版。這部作品,曩括亞洲4地18個人,不同視野層層解讀鄭問的時代,足跡、解讀鄭問傳奇的一生。今日記者會出席貴賓眾多: 教育部次長丁曉菁、大塊出版社董事長郝明義、大辣出版社總編輯黃健和、王子維、鄭子儀、導演鄧安寧、阿推、鄭問的兒子鄭植羽。
2017年3月26六日鄭問過世,享年58歲。鄭問作品跨出國際,從2012年第一次台灣首度以亞洲主题國之姿獲邀參加歐洲最大漫畫-法國安古蘭國際漫畫節(Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême)開始、由鄭問領軍與20位漫畫家組成的台灣參訪團開始,他的作品終於越過亞洲、第一次展現在歐洲漫畫界眼前, 引起驚艷;鄭問的作品,在他離開前,剛出版了《東周英雄傳》《始皇》德文版泰文版.一年後的今天,--由貴金影視将《萬歲》這部融合電腦CG及水墨的第"J爭,帶出鄭問對人性與命運的深刻理解。「喜歡我的作品,就去看漫畫吧。我想說的,都在漫畫裡了。」問曾經這樣回答讀者的種種詢問;讀者及編輯也都信服同意。《人物風流:鄭問的世界與足跡》是獻給鄭問的,也是獻給所有他的讀者的,我們盡最大的努力,讓鄭問曾經有過的夢!能呈現在讀者眼前,也把所有和他一起工作過的人所體會過的美夢都夯享給讀者。
( CWNTP 華人世界時報 www.cwntp.net )
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