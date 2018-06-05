四年一度的世界杯就要來了，作為中國球迷雖然國足沒能創造奇迹打進世界杯，但是球迷們對於世界杯還是充滿了期待。那麼這樣一場饕餮盛宴究竟應該怎麼享受呢？看完了這篇文章你就知道了。

STEP1：調整作息

雖說世界杯在俄羅斯舉行，但是和中國也存在一些時差，有部分重量級比賽將在夜裡舉行，所以調整好你的作息十分重要，記得上個鬧鐘別錯過了焦點大戰。

STEP2：夜宵走起來

夜裡的比賽不來點夜宵怎麼行？看著精彩的世界杯大戰，吃點羊肉串、小龍蝦豈不是人間一大美事？

STEP3：啤酒不能少

足球最好的拍檔就是啤酒，在炎熱的夏天來上一杯冰鎮涼啤酒簡直爽翻天。溫馨提示：飲酒要適度

STEP4：看球有知音，輸贏都開心

世界杯來臨之際，叫上自己的三五好友或是女朋友，一起坐在電視機前看著世界豪強獻上的一場場精彩比賽，為自己支持的球隊加油助威。

STEP5：國外美女太養眼

雖然咱們沒進世界杯，但是咱們還是可以通過電視享受這樣一場足球盛宴，順便再看看看台上的國外小姐姐們，飽飽眼福。

STEP6：心動不如行動，綠茵場上見

看比賽看的心動？那就叫上自己的好哥們一起去踢場球吧，參加個五人制比賽也是很好的。新浪體育的風神杯足金聯賽就是一個很好的選擇。