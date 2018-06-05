世界杯要來了!別慌 6步教你如何享受足球饕餮盛宴北京新浪網 (2018-06-05 18:59)
四年一度的世界杯就要來了，作為中國球迷雖然國足沒能創造奇迹打進世界杯，但是球迷們對於世界杯還是充滿了期待。那麼這樣一場饕餮盛宴究竟應該怎麼享受呢？看完了這篇文章你就知道了。
STEP1：調整作息
雖說世界杯在俄羅斯舉行，但是和中國也存在一些時差，有部分重量級比賽將在夜裡舉行，所以調整好你的作息十分重要，記得上個鬧鐘別錯過了焦點大戰。
STEP2：夜宵走起來
夜裡的比賽不來點夜宵怎麼行？看著精彩的世界杯大戰，吃點羊肉串、小龍蝦豈不是人間一大美事？
STEP3：啤酒不能少
足球最好的拍檔就是啤酒，在炎熱的夏天來上一杯冰鎮涼啤酒簡直爽翻天。溫馨提示：飲酒要適度
STEP4：看球有知音，輸贏都開心
世界杯來臨之際，叫上自己的三五好友或是女朋友，一起坐在電視機前看著世界豪強獻上的一場場精彩比賽，為自己支持的球隊加油助威。
STEP5：國外美女太養眼
雖然咱們沒進世界杯，但是咱們還是可以通過電視享受這樣一場足球盛宴，順便再看看看台上的國外小姐姐們，飽飽眼福。
STEP6：心動不如行動，綠茵場上見
看比賽看的心動？那就叫上自己的好哥們一起去踢場球吧，參加個五人制比賽也是很好的。新浪體育的風神杯足金聯賽就是一個很好的選擇。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- CITIZEN Eco-Drive 極速光環時尚優質皮革腕錶-玫瑰金-AP105
- 【美國康寧 CORELLE】歐洲香草300ml日式陶瓷馬克杯-4入組
- 義大利La Belle 雙人天絲防蹣抗菌吸濕排汗兩用被床包組-蘿
- 【OAKLEY】LATCH SQUARE POLARIZED(時尚街頭款 偏光 太陽眼
- 【La new】飛彈系列 休閒鞋(女*223025750)
- KINAZ 絕妙歷險兩用斜背包-月光白-太空人系列
- 【吉祥密碼】活力有氧白兔毛珍珠純銀手鍊
- 土地銀行（資訊人員－系統分析、程式設計、主機系統、網路
- SEIKO 精工 LUKIA 粉紅佳人(SSC845J1 )太陽能計時腕錶/36mm
- EDIFICE 全新藍牙智慧腕錶 EQB-501XD-1ADR
世界杯小組出線賠率：阿根廷被克羅埃西亞反超【北京新浪網】
亞洲勁旅世界杯慘敗的啟示 燒錢能救中國足球嗎？【北京新浪網】
桑保利:阿根廷變陣3後衛 梅西丟點不能怪罪他【北京新浪網】
世界杯-科斯塔連場破門 西班牙全場圍攻力擒伊朗【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》