原標題：日本檢方和警視廳搜查神鋼東京總部等5處地點



中新網6月5日電 據日媒報導，6月5日，日本東京地方檢察廳特搜部和警視廳就神戶制鋼所的產品數據篡改問題，以其涉嫌違反《反不正當競爭法》為由，對神戶制鋼東京總部、神戶總部、以及3家工廠，總計5處地點展開了入室搜查。

當地時間5日上午9時許，東京地檢工作人員等約10人進入神鋼東京總部搜查，之後又有數十人進入。神鋼公關負責人發表評論稱「正在真誠地對待搜查」。在神戶制鋼所的產品數據篡改問題中，包括其前董事在內的約40人參與違規。特搜部等現已收到神鋼方面自願提交的部分相關資料，但判斷要查明真實情況，必須進行強制搜查。報導稱，之後將推進分析查抄資料和對相關人士詢問的工作，以查明指揮系統。

神鋼3月公佈的最終報告等顯示，日本國內外有23家工廠對鋁、銅產品質量數據實施了篡改。據悉，真岡製造所最晚從上世紀70年代開始篡改，甚至存在更換負責人時、交接違規做法的情況。

報告認定，在約40人中，歷任大安製造所的工廠長等職的前常務執行董事等3人「早已知曉存在違規」。另有2名前高管在成為高管前，於真岡製造所和長府製造所親自參與篡改，還指示部下違規行事。此外，報告還得出結論稱，這些高管在被調走後，也知道違規仍在持續。

報導稱，神戶制鋼所的問題產品供應給日本國內外600多家公司，美國司法部要求神鋼方面提交相關資料等，開始出現追究刑事責任的動向。

據悉，日本《反不正當競爭法》禁止在交易文件中，就產品質量等作出令人誤解的標註進行交貨。若違反，則對個人處以5年以下有期徒刑或500萬日元(約合人民幣29萬元)以下罰金或兩者並罰；對企業也處以3億日元以下罰金。