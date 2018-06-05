（中央社記者韋可琦、卞金峰台北5日電）台灣音樂劇「木蘭少女」繼在新加坡及台中演出獲熱烈迴響後，光榮回歸台北，8月在國家戲劇院登場。領銜主演的歌手李千娜及周定緯說，音樂劇挑戰大，盼民眾支持喜歡。



木蘭少女有限公司、瘋戲樂工作室及台南人劇團今天在台北西門紅樓舉辦音樂劇「木蘭少女」榮耀回歸記者會。



「木蘭少女」以現代觀點重新詮釋中國傳統故事，設定花木蘭不是為了孝順而從軍，而是為逃離原有生活而從軍，希望在不同環境找到自我。



這部音樂劇曾在2016年新加坡聖淘沙名勝世界連演36場，創下該館開幕以來空前的票房佳績，隨後於2017年受台中歌劇院邀演2場，獲熱烈迴響。



曾獲金馬獎最佳新人獎的歌手李千娜，演技備受肯定，她第一次挑戰音樂劇，飾演女主角花木蘭，李千娜表示，導演要求嚴格，曾一度覺得自己「不會演戲也不會唱歌」，因為舞台劇和唱歌不同，要滿足第一排和最後一排觀眾聽覺感受，需在聲音表達和肢體語言下足功夫。



劇中飾演將軍的周定緯表示，音樂劇和流行音樂的唱法不同，需花費很大功夫，每一次演完其實很累，雖然每次演完感覺掌握了一定的演技，但接觸新題材完全是砍掉重練，覺得自己又歸零了。



作曲、編曲、音樂總監及製作人王希文表示，希望可以跟沒看過花木蘭甚至不看舞台劇的民眾，分享這個穿插喜劇和愛情的熟悉故事，讓更多人看到許多人為台灣劇場創作耕耘。導演呂柏伸認為，「木蘭少女」可以說是台灣規模最龐大的音樂劇，希望觀眾把握機會觀賞。



台灣原創華文音樂劇「木蘭少女」，即將於8月4日至8月12日在台北國家戲劇院連演8場，購票請至「兩廳院售票系統」訂票。（編輯：卞金峰）1070605