日在野黨追究森友醜聞問題 要求第三方繼續調查北京新浪網 (2018-06-05 18:35)
原標題：日在野黨追究森友醜聞問題 要求第三方繼續調查
中新網6月5日電 據日媒報導，5日，日本在野黨在眾院財務金融委員會會議上，圍繞財務省匯總了調查報告的「森友學園」相關審批文件篡改問題，加大追究力度。
據報導，日本立憲民主黨議員海江田萬里指出，「最需要承擔責任的是財務相麻生太郎，是首相安倍晉三」，要求設立第三方委員會繼續調查。對於有觀點認為篡改的原因是對安倍的揣度，麻生予以否認。
財務省調查報告認定，前國稅廳長官佐川宣壽在擔任理財局長期間，主導了文件篡改，但海江田指出，「一把手應該承擔責任」，追究了政治家的任命責任。他還指出，財務省內部調查存在局限性，因此有必要由第三方委員會進行調查。
麻生表示，通過表態主動返還一年的閣僚薪酬，「表明了自己相應的態度。至於(被如何)評價，不是我來判斷的事情」。對於佐川，麻生堅持認為「作為(國稅廳)長官，他切實盡到了自己的職責。是量才錄用」。
同時，國民民主黨議員今井雅人批評稱，安倍去年2月全面否認夫妻參與森友問題的國會答辯，是文件篡改的起因。但麻生稱，「我並不認為首相答辯是問題的起因。」
今井還提及麻生迄今答辯稱篡改「並非性質惡劣」。麻生解釋說「我此前的看法是，此事與貪污等涉及金錢的無關，這是事實，怎麼都稱不上性質惡劣」，但他此次承認「不得不說(篡改)是性質惡劣」的問題。
此外，針對日本財務省就篡改及銷毀交涉記錄，做出與事實不符的說明，立憲民主黨議員川內博史譴責說，「再這麼繼續開展，似乎是用謊言塗抹固定下來的討論，將大損國家利益。」
責任編輯：卞磊
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