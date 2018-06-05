原標題：梵高早期風景畫在巴黎拍賣 以逾700萬歐元落槌



中新網6月5日電 據「中央社」報導，6月4日，法國艾德(Artcurial)拍賣行表示，荷蘭後印象派畫家梵高早期繪製的一幅風景畫，在巴黎拍賣會以逾700萬歐元價格成交。

資料圖片：梵高的風景油畫《沙丘上補漁網的女子》。

據報導，該畫作名為《沙丘上補漁網的女子》，繪製於1882年。畫作由一位美國收藏家購得，激烈競標使得這幅畫的成交價遠高於原先預估的300萬至500萬歐元。

艾德拍賣行指出，「這幅在荷蘭時期創作的畫作，在拍賣會創下了梵高風景畫的世界紀錄。」據悉，梵高在其畫家生涯的早期繪製了這幅畫，當時他只有29歲。

1882年繪製的這幅《沙丘上補漁網的女子》，描繪了陰天在農田工作的農婦，創作靈感來自荷蘭海牙附近的鄉村。據悉，梵高曾在那裡待過短暫時間，但這段時間也是他形成創作風格的時期。

艾德拍賣公司表示，每年平均只有2至3幅梵高的畫作會出現在國際市場上。