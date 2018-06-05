60歲的杜德智出現在面前的時候很難讓人與60歲的年紀產生關聯，不過這位香港最高身價星級教練確實已經到了花甲之年。由於堅持了三十年健身，杜德智的身材保持得非常好，裝扮也非常時尚，性格也很具有感染力。

6月5日，北京ChinaFit健身大會在國家會議中心舉行，杜德智現身，與眾人分享了自己的健身心得和人生態度。杜德智出生在音樂世家，他本人也十分熱愛音樂，獨創的RhythmFit綜合性燃脂運動模式，將音樂的活力注入到健身中去，運用音樂、舞蹈及多種健身訓練，讓枯燥的健身變得輕鬆、有趣，更容易融入其中。

杜德智是香港歌手杜德偉的哥哥，出生於1958年的杜德智不介意談自己60歲的年齡，因為他說「我很年輕」。杜德智從小就練習跆拳道、羽毛球、游泳等項目，又有良好的音樂素養，因此他將音樂的活力注入到健身中去，運用音樂、舞蹈及多種健身訓練（街舞、莎莎舞、瑜伽、跆拳道等），讓枯燥的健身變得輕鬆、有趣，更容易融入其中。

在杜德智看來，健康是最重要的，無論採用何種健身方式，最終的目的都是獲得健康。現代都市人節奏很快，身體亞健康人群在逐年增加，在這樣的背景下人們通過健身達到健康的訴求也更為強烈。杜德智認為，趁現在還能做運動時就去做，生病了再想追回來可能就很難了。

杜德智是香港身價最高的健身教練，也是最大牌的私教，近些年來他還參與到健身教練的培訓及課程開發及研究中，傳遞自己的健身理念和獨門課程，深受學員歡迎。香港不少娛樂圈中人士，也紛紛加入到他的課程中，周潤發、楊紫瓊、方力申等都是他的學員。

杜德智的課程很有趣，每次上課學員都是跟著音樂節拍做動作，時間很快就過去了，杜德智也會根據學員的實際情況來制定不同的課程。時尚、健康、開心，杜德智的課程備受歡迎，這也成為了他的一種獨特理念，打造出了獨一無二的授課模式。

在杜德智看來，從事健身行業初期肯定是有生存的需要，但隨著事業的發展，他越來越認識到情懷的重要性，他希望人們越來越健康，越來越了解健身的重要性，也希望人們通過健身找到快樂，更好的工作和生活。