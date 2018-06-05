原標題：英媒：印度正通過港口等具體措施加強在東南亞影響力

[環球網綜合報導]英國路透社6月4日關注印度總理近期在東南亞的一些外交活動。報導認為，為了加強在東南亞影響力，印度目前正在採取一些具體的外交政策和安全措施。

例如，莫迪與印度尼西亞簽署了一份協議，將開發印度尼西亞沙璜市的一個港口，這裡會俯視馬六甲海峽的一個入口，而這個海峽則是全球最繁忙的水路之一。在訪問新加坡期間，莫迪與新加坡在提供軍艦、潛艇和軍用航空器物流支持方面達成協議。此外，此前莫迪飛抵吉隆坡，拜訪5月贏得馬來西亞總理大選的馬哈蒂爾。通過這些行動，莫迪切實加強了與三個最具影響力的東南亞國家的關係。

6月1日，莫迪在香格里拉對話上表示，印度將會與東盟國家一起，促進印太地區「基於規則的秩序的發展」。他說：「為了地區的穩定和平，我們將與個別或者以三個為一組的國家一起合作。」包括美國國防部長馬蒂斯在內的幾位代表對此表示支持。

印度外交部官員稱，印度努力開發印尼在馬六甲海峽出入口港口，很大因素是出於自身利益，因為馬六甲海峽承載了60%的印度對外貿易。

新加坡國立大學南亞研究機構主任拉賈？莫漢（C Raja Mohan）說：「東盟地區多樣化的安全關係面臨壓力。事實上，一個積極的印度是適合這種情況的。」不過，儘管莫迪開局強勢，但不確定他的戰略能持續多久。他說：「貫徹實施對印度來說一直是一個主要挑戰。莫迪力爭提高印度在處理國外事務上的能力，確實有一定成效，但是這是一個結構性挑戰，將繼續存在。」（實習編譯：侯亞紅 審稿：譚利婭）