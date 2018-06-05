▲藝人陽帆的老婆Julie透露胸部大的煩惱。（圖／翻攝Julie臉書 , 2018.06.05）

胸部太大也是煩惱？藝人陽帆的老婆Julie擁有F罩杯的傲人上圍，不過她卻對自己的豪乳感到苦惱和自卑，她說大胸部女生沒辦法穿可愛內衣，穿大罩杯胸罩又看起來很「解High」，更透露因為胸部太軟，沒穿內衣就會「垂到肚臍」。

Julie日前在《女人我最大》節目聊到大胸部女生的煩惱，她表示大胸部女生即便再怎麼瘦，外表看起來還是很胖，還有胸部太大不但買不到可愛型內衣，穿著大罩杯的胸罩就像兩個大碗公一樣，十分解High，還自嘲自己只要一彎腰，胸部就會像「溜溜球」，Julie坦言身材太豐滿讓她學生時期一度很自卑，即使是夏天她會堅持穿上外套跑步，免得引來男生的目光，還因此常常中暑。

▲Julie擁有F罩杯傲人上圍。（圖／翻攝Julie臉書 , 2018.06.05）

▲Julie身材姣好，看不出來年過半百。（圖／翻攝Julie臉書 , 2018.06.05）