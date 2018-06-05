SJ-M前成員Henry改當老闆 說台語賣小籠包NOWnews今日新聞 (2018-06-05 18:14)
藝人Henry（劉憲華）在4月離開SM娛樂並退出SJ-M後，除了成立個人企畫室之外，還當上餐廳老闆，在首爾狎鷗亭開設台式餐廳「小站」，不但深受韓國年輕人喜愛，也成為熱門的SNS打卡餐廳，濃厚的家鄉味更是許多海外遊子的熱門聚點。而MTV節目也特地飛往韓國，前進店內品嚐他的獨門料理。
Henry自豪對台菜有研究，接受矇眼猜菜名挑戰，沒想到節目一開錄，幾乎每猜必錯，超高的誤答率讓現場笑翻；既然是遊戲就少不了懲罰，當他發現要用「台語」介紹自家菜名時，儘管「不輪轉」，仍會善用肢體語言做足效果，讓站在一旁語言不通的韓國工作人員，也忍不住直呼「不愧是綜藝IDOL啊！」
Henry店內有不少外國人來台必吃的「小籠包」，身為「小籠包中毒者」的他，不只大方公開自己的獨門吃法，還特別為粉絲錄製「女友視角」的餵食影片，一舉一動都超寵粉。更多內容將於6日晚間7點在MTV《我愛偶像》與官方YouTube同步播出。
▲Henry（左）矇眼猜台菜。（圖／MTV , 2018.6.5）
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