圖說:北海道Rera Outlet《僵屍城大逃亡》活動，栩栩如生的殭屍湧現廣大賣場之中，驚悚指數破表

欣傳媒 | 綜合報導

北海道是台灣人心目中最愛的日本旅遊地點之一，說起北海道，不論是夏季的萬坪薰衣草花海、冬季的雪國美景，亦或是美味的海鮮跟世界聞名的夜景，總是讓人流連忘返！不僅如此，許多台灣旅客也將新千歲機場附近北海道最大的開放式Outlet─ Rera Outlet視為北海道必訪景點之一！Rera Outlet為了讓海內、外旅客都能夠盡情享受歡樂時光，均會定期規劃季節盛事和精彩活動，其中於每年7月舉辦的《僵屍大逃亡X密室逃脫》活動，深受日本熱愛戶外實境活動玩家的喜愛，更有超過70%的玩家表示，一定會再回來體驗！2018年暑假，Rera Outlet也首度攜手雄獅旅遊獨家合作，推出《僵屍大逃亡X密室逃脫》台灣限定中文梯次，喜愛實境活動的玩家千萬不要錯過，快點揪好友一起出遊，再享6人同行、1人免費的好康優惠！！

Rera Outlet在2015年歡慶開幕10週年時首度推出《僵屍大逃亡X密室逃脫》，利用營業時間結束後將整個商場空間改裝成大型鬼屋，是一款以逃脫為主要目的的解謎體驗活動。Rera Outlet是日本國內第一個結合實境活動的購物中心，《僵屍大逃亡X密室逃脫》也可說是目前全球最大的鬼屋。《僵屍大逃亡X密室逃脫》活動自2015年推出以來，已成功創造許多話題，並獲得熱烈迴響，並曾經創下一般票開賣當日全數完售的佳績，單年度超過1,200人次參與的盛況，其中更有超過7成的玩家表達，一定還要再來挑戰的強烈決心。

《僵屍大逃亡X密室逃脫》活動今年即將進入第四屆，今年活動時間為7月6日到7月8日，共計有12個場次。主辦單位表示，鎖定18~34歲這群熱愛實境活動的玩家，今年的活動驚悚度也將比去年刺激1.25倍，不僅如此，也首度開放台灣旅客前來體驗，於7月7日推出唯一一場海外場次的中文限定場，並與雄獅旅遊獨家合作，推出一系列專屬票券及套裝行程；凡購買《僵屍大逃亡X密室逃脫》活動門票，可享6人同行、1人免費的優惠；自由行套裝行程，每人最低只要19,850元起，單筆訂單6人以上參團，可再現折600元！

Rera Outlet奧特萊斯購物中心《僵屍大逃亡X密室逃脫》活動資訊

遊戲方式

■ 活動以5~6名為一組。活動當日現場進行組隊，單獨1名也可進行報名參加。如參加者本身為熟識的5人或6人團體共同報名，則即以此團體成員安排為同一組。

■ 時間限制35分鐘。

■ RERA館內藏有各種暗號，一邊躲避殭屍一邊解開謎題。

■ 解開所有謎題即可停止殭屍病毒擴散並獲得通關道具。

活動資訊

■ 活動日：2018年7月7日

■ 活動時間：第1場 20:30~21:15

■ 會場：千歲Outletmall RERA

■ 地址：〒066-8765 北海道千歲市柏台南1丁目2-1

■ 交通資訊：「南千歲駅」徒步約3分鐘（詳細資訊請參閱「交通方式」）

※此活動限18歲以上方可入場

※活動於7/7舉行，建議安排您的假期於活動前一天以上(或當日早班機)出發，並預留參加活動的時間，如因旅客個人原因而中途放棄此活動、本公司不予退款。

2018年《僵屍大逃亡X密室逃脫》票券與行程頁面

雄獅獨家優惠票券

價格：A.《僵屍大逃亡X密室逃脫》，NT$696元

B.《僵屍大逃亡X密室逃脫》6人套票組，NT$3,478元 (6人同行，1人免費)

行程連結：https://goo.gl/J9bURK

驚夏．北海道 7月7日殭屍大逃亡✖密室逃脫 自由行

價格：NT$19,850元起

行程連結：https://goo.gl/DtZkkq

Rera Outlet奧特萊斯購物中心簡介

北海道Rera Outlet奧特萊斯購物中心是近年赴日旅客中超人氣的購物聖地，眾多國際知名品牌商品匯聚於此，超殺折扣優惠成為其魅力之一。開放式的遼闊商場空間，定期的季節行銷活動等也是吸引海、內外遊客的亮點。每個週末也會定期舉行親子娛樂活動，提供次次的全新體驗。

Rera Outlet佔地面積廣大，擁有超過140多家商店，商品種類最齊全，是北海道最初也最大的開放式Outlet Mall，全年店鋪折扣都在5～7折，每年還進行4次大減價活動，活動期間最低1折起。除了商品種類齊全，這裡的美食選擇也不少，匯聚了5家北海道人氣拉麵店的拉麵博覽會，此外，2017年10月改裝後重新開業的美食廣場，更囊括了十勝地區的「豬肉蓋澆飯」、釧路名物「炸豬排義大利麵」，且擁有650個座位的超大空間，讓旅客能夠盡情享受各種北海道的特色美食。

Rera Outlet鄰近札幌新千歲機場，乘坐JR只需3分鐘即可抵達，也提供1小時2班的免費接駁巴士，車程約10分鐘，部分旺季月份的週末假期則增至1小時4班。