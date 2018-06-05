



bnt新聞訊 韓國組合SHINee正規六輯第二部曲「The Story of Light'EP.2」試聽音源公開。

SM娛樂於5日通過官方SNS公開了SHINee正規六輯第二部曲「The Story of Light'EP.2」收錄曲「Chemistry」試聽音源。新曲「Chemistry」中SHINee的清新歌唱力配合舞曲風格，更讓人期待SHINee與新曲會產生怎樣的"化學作用"。並且成員瑉豪更親自參與了新曲「Chemistry」的Rap制作。

另外，SHINee正規六輯第二部曲「The Story of Light'EP.2」將會於10日晚上6時(韓國時間)通過各大音源網站公開。Cherry/文 SM娛樂/圖

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