JBJ金東漢SOLO出道 最新海報正式公開Wow!NEWS新聞網 (2018-06-05 16:57)
bnt新聞訊 韓國組合JBJ出身的金東漢即將SOLO出道，最新海報正式公開。
金東漢所屬社於4日下午通過官方SNS公開了金東漢SOLO出道專輯的最新海報。海報以複古格調為背景，寫著金東漢的出道專輯名「D-DAY」字樣，也讓粉絲十分期待金東漢這次會以怎樣的形象SOLO出道。
另外，金東漢SOLO專輯將於6月19日晚上6時(韓國時間)通過各大音源網站公開，正式出道。 Cherry/文 OUI娛樂/圖
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