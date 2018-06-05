



bnt新聞訊 韓國組合JBJ出身的金東漢即將SOLO出道，最新海報正式公開。

金東漢所屬社於4日下午通過官方SNS公開了金東漢SOLO出道專輯的最新海報。海報以複古格調為背景，寫著金東漢的出道專輯名「D-DAY」字樣，也讓粉絲十分期待金東漢這次會以怎樣的形象SOLO出道。



另外，金東漢SOLO專輯將於6月19日晚上6時(韓國時間)通過各大音源網站公開，正式出道。 Cherry/文 OUI娛樂/圖

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