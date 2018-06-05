高素榮出席宣傳活動 散發高雅大方氣質Wow!NEWS新聞網 (2018-06-05 16:59)
bnt新聞訊 5日上午，韓國演員高素榮等在首爾中區出席某品牌舉行的宣傳活動。 Cherry/文 白秀硯/圖
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