BLACKPINK最新歌單公開 共收錄四首新歌Wow!NEWS新聞網 (2018-06-05 17:00)
bnt新聞訊 韓國女子組合BLACKPINK迷你一輯「SQUARE UP」全曲歌5日正式公開。
YG娛樂於5日上午通過官方SNS公開了BLACKPINK迷你一輯「SQUARE UP」全曲歌單。公開的歌單中包括了早前已公開的「DDU-DU DDU-DU」、「FOREVER YOUNG」、「REALLY」、「SEE U LATER」共四首歌曲，均由TEDDY制作，令粉絲們對新專輯格外期待。
另外，BLACKPINK迷你一輯「SQUARE UP」將於6月15日晚6時（韓國時間）通過各大音源網站公開，正式回歸。 Cherry/文 YG娛樂/圖
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