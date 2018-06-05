



bnt新聞訊 韓國歌手尹鐘信的音樂企劃「月刊尹鐘信」6月號「My Queen」最新海報正式公開。

尹鐘信所屬社於5日下午通過官方SNS公開了「月刊尹鐘信」6月號「My Queen」最新海報。據悉，尹鐘信新曲「My Queen」的曲風為輕快的City Pop類，歌詞中散發了積極的正能量，聽起來心情也會跟著變得愉快，非常適合上班路上收聽。

另外，「月刊尹鐘信」6月號「My Queen」將於8日通過各大音源網站公開。 Cherry/文 MYSTIC Ent/圖

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