



bnt新聞訊 韓國組合HIGHLIGHT成員李起光確定出演KBS電視台月火新劇「Lovely Horribly」。

5日下午，Around US娛樂向媒體表示李起光確定出演KBS新劇「Lovely Horribly」，李起光將會在該劇中飾演能看見鬼的男主男成重(音譯)。李起光更表示很有禮貌又懂照顧別人的成重角色很有魅力，劇本也很有趣，因此欣然決定出演該劇。據悉，「Lovely Horribly」講述了一名擁有帥氣外貌，並且很會照顧別人的新手PD成重的愛情故事。

另外，新劇「Lovely Horribly」將於8月接檔「你也是人類嗎」播出。 Cherry/文 bnt新聞DB/圖

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