【香港．新界】大欖郊野公園滔客 (2018-06-05 15:25)
遊香港除了港島及九龍島的繁榮熱鬧外，若有時間更應往新界或西貢體驗大自然，感受另一種風貌的香港。新界位於九龍島的西北邊，從港鐵荃灣站開始到天水圍站，從港鐵大圍站到羅湖站為止都是新界的範圍。新界有美食匯集的元朗街市，有人聲鼎沸的沙田馬場，也有新市鎮的天水圍。本文將介紹位於新界中部的大欖郊野公園，從大自然的角度看香港。
楊家村大門(幻化自在/攝影)
元朗楊家村
新界地圖上，就屬元朗最平坦。元朗的中心是繁華熱鬧的街市，但若搭上K66巴士沿著公庵路一路行，沿途將從繁華轉為淡靜，周圍不再是密集的樓房，反倒是稀疏零星建築，經過禮修村、木頭喬村最後會抵達大棠村。一進入大棠村看似有些破舊，卻與台灣彰化鄉間田野有幾分相似，入口是黃色欄杆的有機式水道設計，沿著這水道行會看到一有機草莓花園，沿著花園再繼續行，一座兩進白樸的客家風格式堂屋映入眼簾。這裡已是楊家村的範圍，這座三合院即是楊家祠堂，祠堂大門寫著”楊開晉代”及”家派梅州”，道出楊家的淵遠歷史。楊家祠接待不少香港文化及政治有名人士，更曾於二次大戰日軍佔領香港時扮演營救的腳色，如今被竹林，養雞場還有彎彎曲曲的小徑所包圍，但走訪其中，仍可感受另一段香港的歷史。
楊家村路口(幻化自在/攝影)
楊家村尾段(幻化自在/攝影)
大棠山徑
大欖郊野公園有超過十條以上的登山路徑，每一條路徑各有特色，沿著楊家村彎曲小徑就會接上大棠山徑。大棠山徑不似一般的登山徑，除一開始前段是石階梯外，中後段都是光光禿禿的土泥地，左右兩邊盡是長不高的小樹及枯葉，沿著此黃泥地而上不時還會看到零零星星的墓座，多添幾分蕭瑟淒涼之感。短短的一公里半路程即可抵達黃泥墩水庫，其中在五百公尺及八百公尺處向右都可以瞥見元朗市區一景，此時楊家村的小徑更顯得渺小，若在環繞周圍青山，有種彷彿置身貓空銀河洞之錯覺。
山徑前段(幻化自在/攝影)
山徑尾段(幻化自在/攝影)
黃泥水墩水庫
黃泥墩水庫位於大欖涌水庫之北，若以翡翠或石門水庫的眼光來看，黃泥墩水庫充其量也只是一座小池塘，黃泥墩水庫之前是一座香港小型的水庫，但因為香港政府於中國政府簽訂買水合約，此處的水已不再為民生用水，反倒成為一座觀光型的水庫，緩靜的湖面及一條完整的人行步道圍繞整座水庫，水庫兩旁被兩座小山包圍，從水庫的右手邊向大欖郊公園其他山徑前進，並從不同角度看元朗市區。
水庫正景(幻化自在/攝影)
從元朗到楊家村可以搭巴士K66前往，大約二十分鐘的車程即可抵達，從楊家村一路順著小徑而行即可接上大棠山徑，沿著大棠山徑即可抵達黃泥墩水庫，整個行程大約兩小時可結束，之後可以到元朗中心吃地道的香港美食。
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