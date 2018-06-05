【越南。大叻】在地推薦的６個必訪景點滔客 (2018-06-05 15:45)
距離胡志民市300多公里遠的大叻市，是個海拔1,500公尺的山城，因溫度有別於其它都市的燠熱，而被法國殖民時期最高官員指定為最佳的避暑勝地。當時開墾了許多類似瑞士風光的林蔭大道，及充滿歐洲氣息的別墅，至今仍保留完整。令整個城市充斥著法式的浪漫，等你親自來體驗。
＊清晨時分，當霧氣從春香湖湖心緩緩昇起，更有置身歐洲的錯覺。(圖片來源：JC)
所以，若沒來過大叻市，千萬別說越南不好玩；若沒去過這些在地推薦的必訪景點，也千萬別說越南很無聊。
Crazy House
宛如巨大樹屋和遊樂場的「瘋狂屋」，包含了動物，蘑菇，蜘蛛網和洞穴雕塑的設計元素，不僅是大叻市的著名地標，更曾被封為世界十大離奇建築之一。目前除了開放參觀，還可預訂住宿，可同時享受白天的視覺衝擊和夜晚的奇幻燈光。
＊曾經被譽為死前必須住過旅店之一的瘋狂屋。(圖片來源：JC)
壯觀的瀑布群
由於地形的關係，大叻周邊分佈著大大小小的瀑布，例如達坦拉瀑布、大象瀑布、普漣瀑布等等。瀑布群各自有著不同的面貌及地勢，共通點都是令人讚嘆的澎湃和透心涼。當地人喜歡在溫暖的冬天到瀑布旁野餐，夏天則在瀑布下沖涼。
＊乾季的Pongour Falls依然壯闊。(圖片來源：JC)
Maz Bar
所有的觀光都市，都會有許多風格迥異的酒吧，來填補旅客的夜生活，大叻市區也不例外。其中，Maz Bar獨特的室內設計更是別出心裁，宛如走入迷宮，又像是環遊世界。前一刻還走在埃及的金字塔中，轉個彎又進入了海底世界，有趣又新奇，非常值得一遊。
＊酒吧內的其中一個場景彷彿坐在巨大的樹屋中。(圖片來源：JC)
French Quarter(法國區)
大叻的迷人氣候，令法國殖民者紛紛在大叻重現遙遠的祖國景象，包含巨木造林、田野木屋和廣闊的花園，使其成為亞洲的小法國。當時的部分街景和建築至今仍被保留並持續使用，因而被稱為「法國區」。
＊轉個彎，主線道上的喧囂聲瞬間消滅，彷彿進入另一個時空。(圖片來源：JC)
保大夏宮
保大皇帝是越南皇朝的末任皇帝，在越南的歷史上佔有一席之地，其生前的居所自然受到重視及保護，保大夏宮即是代表。夏宮建築在山麓上，是俯視大叻市景最佳的地方。受到法國殖民的影響，其內部的庭園，更讓人彷彿置身在法國的皇居中。這樣代表性的景點，怎麼能錯過？
＊室外的庭園造景充分展現保大皇帝的法式浪漫，室內的陳設卻又隱約可見其拘謹的皇室禮節。(圖片來源：JC)
大叻夜市
體驗當地從在地食物開始。在大叻夜市裡不僅可以品嚐到最地道的料理，還可以感受市井小民的真實生活，卸下被觀光客包圍的假面。不同於台灣夜市氛圍的大叻夜市，絕對是認識大叻市和越南民情的最佳地方。
＊在地人也瘋狂的夜市，當然不能錯過。(圖片來源：JC)
若說胡志明市是小巴黎，那大叻市就像普羅旺斯。因為在法式遺跡中，廣闊的田野在迷人的氣候中綻放不同的花彩，宛如置身南法般的慵懶和愜意。因此，大叻市已成為越南受歡迎的旅遊地之一，除了西方觀光客外，當地人也趨之若鶩。所以來一趟大叻市，將大大顛覆你的越南印象。
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