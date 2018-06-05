不管喜歡動態還是靜態活動的你，小編已替你整理好一周好玩好逛的活動資訊，不要錯過本週的好康資訊喔！





【美食手作】檸檬季 - 夏天就是要吃愛玉





近日已感受到炎炎夏日的威力，除了消暑冰品，檸檬愛玉可說是夏天必備飲品。本次課程將可學到紅茶品種及製法、認識茶湯結合愛玉的特色、品鑒紅茶的主要方法、如何沖泡出一杯好喝飲品和如何自己做出消暑聖品。





主辦單位：荼公子的茶品選庄

活動費用：$600 (含講解、茶、體驗、茶點)

活動區域：台北市士林區忠誠路2段78號

活動期限：2018/6/8-2018/9/14 | 14:00～17:00













【美食手作】夏日檸檬塔，甜點製作





在這太陽像大火爐的天氣，讓人懶得出門甚至沒胃口，這時候能夠做個酸酸甜甜的檸檬塔與家人好友共享也是個小確幸呢！讓我們用雙手的溫度，將溫暖的情感融入甜點，製作一個酸甜清爽的檸檬塔吧！





主辦單位：角礫藝文咖啡/空間

活動費用：$1,100 (含教學費、場地費及材料費)

活動區域：桃園市中壢區中山路319巷22號2樓

活動期限：2018/6/9 | 14:00～17:00













​【美食手作】調酒飲料調製入門班





假日在家看電影想調杯好看好喝的調酒卻對上百種酒類不甚了解？曾經喝過好喝的雞尾酒卻不知道如何調配出來？手搖杯盛行，但那些飲料卻不知道添加了多少糖跟添加物，又傷荷包又傷身體，自己沖泡一杯清香淡雅的茶該怎麼做呢? 又該有什麼技巧才好喝順口?本次活動適合初學者，變身飲料調製達人再也不是夢！





主辦單位：草山扶輪青年服務團

活動費用：$100/人

活動區域：台北市士林區中正路284號2樓

活動期限：2018/6/10 | 13:30～16:30













【美食手作】屬於你的酸種麵包





喜歡到烘培麵包店買新鮮出爐的麵包嗎？想吃得健康又想在家自己動手做麵包嗎？不知道哪一種麵粉適合做麵包嗎？把你的問題統統帶來現場，老師將一一為你解惑，為何我們要吃酸麵包？酸麵包和一般市售麵包有何不同？





主辦單位：引展思達

活動費用：$200

活動區域：高雄市鹽埕區大勇路68號2樓

活動期限：2018/6/9 | 10:00～12:00













【美食市集】2018 Flavor Bazaar 飲食美學市集 II





有別於2017年的復古風，今年的飲食美學市集注入了北歐森林風格，光是平面海報就讓人期待走入市集將會是一個充滿異國風味又帶有森林原始風貌的美食饗宴。本次活動邀請台灣、香港、澳門、大陸、日本等知名飲食店家，將酒、咖啡、美食三大主題以強烈的主題貫穿，讓不同領域的職人、品飲愛好者與消費者互相交流，引領創造有風格、有話題、有品味，打造時代經典的飲食美學市集。





主辦單位：質人文化創意事業有限公司

活動費用：$250

活動區域：華山1914文化創意產業園區

活動期限：2018/6/9-2018/6/10 | 11:00～19:00













【手作活動】手作皮革輕鬆小品





喜歡親身製作小東西的朋友不要錯過本次6月的皮作課。6月也是莘莘學子們重要的季節，知沐用皮革小馬祝福大家，有黑馬的爆發力與堅持，不斷追求更好，馬力十足向目標前進！





主辦單位：知沐蹓躂趣

活動費用：$1,250

活動區域：台北市羅斯福路二段93號25樓之5

活動期限：2018/6/11 | 10:30～13:00













【手作活動】羊毛氈 X 萌物屁屁磁鐵手作課





看到栩栩如生的羊毛氈動物是否心癢癢也想動手做一個呢？這次「毛起來玩」老師教你如何做出軟Q的動物屁屁磁鐵，在冰箱上貼這一排可愛動物屁屁磁鐵應該很療癒吧！本次活動適合初學者，非常簡單、速成，完全不用擔心！





主辦單位：小謐室藝文空間

活動費用：$850

活動區域：台北市大安區信義路四段155號3樓之一室

活動期限：2018/6/8 | 19:00～22:00













【親子活動】小小縫紉設計師體驗營





學習縫紉不再是媽媽和人妻專利，也可以讓家裡的寶貝小孩一同學習縫紉喔！在縫紉中培養小朋友耐性、觀察力及細心。一起來大手牽小手，體驗縫紉動手做的樂趣吧！藉由縫紉基礎入門，寓教於樂讓小朋友成為優秀出色的縫紉設計師吧！





活動費用：$500

活動區域：台中市西屯區台灣大道三段301號

活動期限：2018/6/9 | 13:00～15:30













【文創活動】2018八卦山獨角仙藝術節





隱藏一年的獨角仙在這炎炎夏日要破蛹而出了，在正式進入夏天前獨角仙在端午節前後兩週內會尋找他們的伴侶以完成傳宗接代的使命，在安全無虞且不要干擾昆蟲們下，來到清水岩觀賞了解獨角仙的成環境與復育過程。





活動費用：免費

活動區域：511彰化縣社頭鄉清水岩路1-1號

活動期限：2018/6/10 | 09:00～16:00













【2天1夜輕旅行】Lokah！Fun遊梅園尋找紅通通泰安李之旅





依附在在溪流、山巒阻隔下的梅園部落及天狗部落，一年四季皆生產不同的豐富產物，來到六月紅肉李豐收期。在這寬廣的河床旁，讓我們拋開都市的紛擾，來體驗世外桃源的生活，當地泰雅原住民族部落守護，生態、物種、景觀保留完善，也保留了獨特的泰雅文化！





活動費用：自行開車$2,400；搭乘接駁車 $3,400

活動區域：苗栗縣泰安鄉梅園村

活動期限：2018/6/9-2018/6/10 | 09:40～15:00













【美食活動】府城．自然有機葡萄酒展





首次在南台灣舉辦「府城．自然有機葡萄酒展」為參展者帶來數十個產區，超過五十款的自然有機酒款。在葡萄酒的世界裡，你絕不能錯過自然酒、生物動力法酒款以及有機酒款。喜愛杯中物的朋友不要錯過僅此一場的葡萄酒展，票數有限，售完為止。





活動費用：$250

活動區域：台南市安平區運河路43號之1

活動期限：2018/6/9-2018/6/10 | 10:00～19:00













【親子活動】親子瑜伽





假日除了和家人逛街吃美食，也趁這個時候和寶貝們一起動起來吧！平常忙於工作的你，回到家時寶貝小孩睡覺的時候了，藉著這次的免費活動與寶貝們一起跟隨著音樂的節拍，開啟您與孩子的感官與知覺，探索彼此的內心世界。





活動費用：免費

活動區域：台北市士林區基河路132號B1

活動期限：2018/6/9 | 10:00～11:00

注意事項：請自備瑜伽墊













【美食手作】跟阿嬤學包粽子餃子





趁著端午節前夕一起和許阿嬤手把手教你包出今年的第一顆粽子！這次許阿嬤教你如何親手包「北部粽」，從備料、炒料、蒸煮等步驟讓你學會包出美味愛心北部粽喔！另外，還可以學會吉利的豆腐粉絲水餃！





活動費用：$880

活動區域：灶神在家 台北市松山區光復南路6巷48弄7號

活動期限：2018/6/10 | 14:00～17:00













【親子閱讀】2018創意玩轉故事工作坊





家裡的寶貝小孩喜歡聽故事嗎？想培養小孩有閱讀習慣嗎？創意玩轉故事工作坊，結合何家妮老師近十年的說故事經驗，加入擅長的美術、戲劇、編劇等元素，將帶著您從自身出發，開啟不一樣的創意故事之旅。





活動費用：$640

活動區域：台北市松江路93巷2號2樓

活動期限：2018/6/9 | 14:30～17:00













【手作活動】黑松環保手作「黑熊抱棕子」





端午節將至，除了學包粽子以外還可以學學其它手工藝品哦！由黑松世界主辦的環保手作，利用家裡的空瓶子與糖果襪結合來製作出可愛的「黑熊抱粽子」，課程中也會將回收再利用的概念傳達給大家！





活動費用：$200

活動區域：台北市復興南路一段39號2樓

活動期限：2018/6/9 | 14:00～16:00













【夏日愛芭蕾】芭蕾伸展 快閃體驗活動





為慶祝「舞時光」藝文空間開幕，特別舉辦了今年第二梯次的快閃體驗活動，讓喜愛舞蹈及對芭蕾舞有興趣的你一起共同參與。為了鼓勵前來參與活動的民眾，當天將頒發「造型達人獎」及「伸展到天邊達人獎」各一名，獲獎民眾可獲贈「伊之珂芭蕾」品牌精美小禮一份。





活動費用：免費

活動區域：台北市中山區玉門街一號

活動期限：2018/6/7～2018/6/14 | 10:00～10:45













（本篇圖片取自店家官網/ Facebook）