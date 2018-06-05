法國巴黎]夏日巴黎，正值法國網球公開賽如火如荼之際，第九屆「浪琴錶未來網球之星」賽事在巴黎埃菲爾鐵塔前上演巔峰對決。來自全球各地的40名小選手齊聚一堂，在為期一周的訓練與賽事中體驗紅土網球的魅力。

浪琴錶優雅形象大使、網壇傳奇安德烈·阿加西與史蒂芬·格拉芙夫婦，攜手西班牙網球名將埃里克斯·克雷特加與阿蘭特查·桑切斯蒞臨決賽現場，為小選手提供技術指導，並呈現精彩絕倫的雙打表演賽，助力網壇未來之星。當晚，為紀念浪琴錶攜手優雅形象大使安德烈·阿加西與史蒂芬·格拉芙夫婦十周年，一場盛大的晚宴在巴黎羅丹美術館舉辦。在各界名流與嘉賓的見證下，浪琴錶揭幕康卡斯系列V.H.P。阿加西與格拉芙基金會特別限量版腕表，並舉行拍賣儀式。浪琴錶與兩位優雅形象大使共同追憶十年合作歷程，以及浪琴錶為這一紅土網球大滿貫賽事擔任官方計時的難忘時刻。

網壇傳奇再現紅土，揮拍助陣未來之星

5月31日至6月2日，法國網球公開賽官方計時浪琴錶，在法國網球協會的大力支持下，連續第九年呈現「法網未來網球之星」賽事，履行其助力青少年網球運動的鄭重承諾。本屆賽事迎來40名13歲以下的男女小選手齊聚一堂。他們分別來自中國、中國香港、澳大利亞、奧地利、德國、新加坡等國家和地區。賽前，小選手們在「浪琴錶網球學院」接受訓練，由西班牙網球名將埃里克斯·克雷特加擔任導師並給予專業技術指導。浪琴錶在巴黎地標性建築埃菲爾鐵塔前舉辦抽籤儀式，讓小選手們充分了解賽制及對手。

5月31日，浪琴錶未來網球之星賽事於埃菲爾鐵塔前正式拉開戰幕。經過近一周的訓練及角逐，賽事於6月2日迎來最終對決。瑞士小將基利安·菲爾德達斯在比賽開始后迅速控制局勢，最終以4-2、4-2的優勢戰勝俄羅斯小選手雅羅斯拉夫·傑明，摘得男單桂冠。與此同時，西班牙小將維多利亞·吉梅內斯力克來自美國的克萊爾維·納高諾，並獲得女單冠軍。

賽后，浪琴錶優雅形象大使安德烈·阿加西與史蒂芬·格拉芙夫婦，攜手西班牙網球名將埃里克斯·克雷特加、阿蘭特查·桑切斯，與小選手們共同呈現雙打表演賽。浪琴錶全球副總裁兼市場總監胡安·卡洛斯·卡佩里先生攜手法網賽事總監蓋伊·弗格特先生為冠軍小選手頒發獎杯，並贈予其一枚浪琴錶康卡斯系列V.H.P。腕表。這也是本屆法國網球公開賽的指定腕表。

阿加西與格拉芙限量版腕表優雅問世 慈善拍賣致敬十年之約

6月2日晚，為致敬浪琴錶與優雅形象大使、網球傳奇安德烈·阿加西與史蒂芬·格拉芙夫婦合作十周年，久負盛名的羅丹美術館迎來一場盛大的慈善晚宴。此次晚宴正值法國網球公開賽期間，吸引了眾多運動領域的嘉賓與媒體蒞臨出席。為紀念這一重要時刻，浪琴錶推出康卡斯系列V.H.P。阿加西與格拉芙基金會特別限量版腕表。男士與女士腕表均獨立編號，各限量10枚。表款將通過慈善拍賣的形式進行發售，拍賣所得將悉數捐贈給兩位優雅形象大使創辦的「為了孩子的明天基金會」以及「安德烈·阿加西教育基金會」。

浪琴錶康卡斯系列V.H.P。腕表實現了石英計時領域的重大突破，兼具非凡的走時精度、高超的技術含量以及運動外觀，成就其優雅獨到的氣質。表款搭載浪琴錶專屬機芯，以出眾的走時精度著稱，每年的誤差僅在±5秒。與此同時，它採用GPD（齒輪位置檢測）系統，可在腕表受到磁場影響后重設指針。除這些極具吸引力的特質外，該機芯更提供長久的電池壽命，以及萬年曆功能。

男款腕表採用黑色錶盤設計。女款腕表則呈獻白色珍珠母貝錶盤，並在錶殼上鑲嵌70顆璀璨鑽石。為致敬由浪琴錶擔任官方合作夥伴與官方計時的法國網球公開賽，男女款式腕表均在指針、時標與橡膠錶帶處加入橙色元素，以呼應羅蘭·加洛斯聞名遐邇的紅土球場。男表表背處鐫刻有「The Andre Agassi Foundation for Education（安德烈·阿加西教育基金會）」字樣，女表表背處鐫刻有「Children for Tomorrow（為了孩子的明天基金會）」字樣。所有表款均置於特別設計並逐一編號的表盒之中，裝點有羅蘭·加洛斯的主題配色。

在當天的慈善晚宴中，浪琴錶以100，000美元拍下編號為1/10的首對腕表。它們將被送往位於瑞士索伊米亞的浪琴錶博物館悉心收藏。從當晚至2018年7月2日晚6點（UTC+2）前，剩餘的九對腕表開啟線上拍賣（www.longines.com/auction）。屆時，出價最高的買主將分別前往位於美國拉斯維加斯與德國漢堡的基金會總部，由阿加西與格拉芙夫婦親自頒發對錶。