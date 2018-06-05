「第三屆國際醫療典範獎」今天(5日)舉行頒獎典禮，共有3位優秀醫師及5家醫事團體長期深耕國際醫療領域獲獎。衛福部長陳時中表示，台灣現在的醫療實力足以與世界共享，獲獎者的卓越表現，也是可貴的醫療外交成果，讓世界看見台灣。



頒獎典禮在絲竹室內樂中揭開序幕，獲頒個人獎的3人分別是：獨創全球三大顯微重建手術，改變當代創傷及腫瘤切除後病患身體缺損的重建方法，累積案例居世界之冠的長庚醫院魏福全醫師；被譽為「減重及糖尿病手術教父」，發展新式外科手術，迄今已訓練超過300位國際醫師的中國附醫黃致錕醫師；以及從2002年起深耕越南國際醫療義診，培育當地種子醫師，並促成台越內閣及外交官員互訪交流的義大醫院鄭勝峯醫師。

鄭勝峯去年並促成我外交官員到河內國家口腔醫院演講，以人道關懷及卓越的醫療技術，為台灣在非邦交國取得實質外交成果。鄭勝峯：『(原音)我堅持我們的政府官員一定要到他們的國家醫院，去做一一個正式的接觸。其實我們非官方的是非常密切，也希望由於人道的介入，我們的官方有可以跟他們的官方有正式的接觸管道。』

擔任頒獎人的衛福部長陳時中表示，台灣過去是醫療輸入國，得到很多國際上的幫助；經過幾十年的努力，現在已經有能力做醫療的輸出國，足以讓醫療實力讓世界共享。獲獎者的卓越表現，也是可貴的醫療外交成果，讓世界看見台灣。陳時中：『(原音) 總之台灣長期在醫療界的努力之下，已經創造我了我們這樣的知名度，未來我們的外交上面還有賴在醫療上面，一起相輔相成，讓台灣能夠讓世界看得到。』

在團體獎方面，獲獎者包括完成5千例骨髓捐贈，受惠者遍及全球的花蓮慈濟「國際醫療服務中心」；在泰緬邊境從事國際醫療的奇美醫療服務社；在友邦貝里斯推動社區慢性病篩檢有成的亞東醫院；平均每天超過65名外籍人士求診，向全球行銷台灣高端醫療與服務的林口長庚醫院「國際醫療中心」；以及每年到馬紹爾群島進行「滾動式醫療」服務，贏得友邦尊敬的雙和醫院。

國際醫療衛生促進協會理事長邱文達指出，獲獎者向全世界展現台灣的醫衛實力，也證明國際醫療是台灣走向國際的最佳軟實力。