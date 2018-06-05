兒童繪本 熱鬧劍潭



(中央社訊息服務20180605 17:17:59)劍潭中心將於八月份推出兩期的三天兩夜繪本營隊活動，第一梯次：8/6-8第二梯次8/13-15，現已推出超優惠的早鳥報名活動，前十五名享有一千元的優惠！所剩名額有限，錯過可惜！



本中心位處台北市士林區，鄰近士林夜市，交通方便、風景優美，本中心擁有各式各樣設備完善的教室及會議室供團體使用，最大容量為八百人的群英堂國際會議中心，及大大小小容納二十人到三百人的會議場地，可符合多樣化需求。除此之外，還有能夠接待近千人的住宿房間，以及由專業餐飲團隊所製作的美味餐點。



兒童繪本營隊在三天兩夜的行程中，除了動手製作繪本外，還會在第一天的下午帶孩子們到兒童新樂園遊玩，盡情享受夏日專屬孩童的美好情趣，同時也有繪本老師們的超級任務等待孩子們完成！



快來報名參加劍潭活動中心的兒童繪本奔Fun暑假夏令營，一起度過動靜皆宜的美好暑假吧！



詳細報名資訊請洽營隊活動承辦人李秝溱小姐，連絡電話（02）2885-2151轉1117。



營隊活動報名網址：https://www.beclass.com/rid=213ee235afa5e4a2410b臉書粉絲團網址：https://www.facebook.com/%E5%85%92%E7%AB%A5%E7%B9%AA%E6%9C%AC%E5%A5%94fun-%E6%9A%91%E5%81%87-121733922029360/?modal=admin_todo_tour



備註：本中心接待特定對象，凡學生、志工、未滿40歲之青年或參加公益、教育、服務、學習、健康及文化等活動之人員即可辦理入住。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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