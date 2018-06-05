營隊搶先報 優惠折扣等您來



(中央社訊息服務20180605 17:16:42)鳳凰花開時序入夏，親愛的家長是否準備為您的孩子，安排精彩的暑假生活呢?107年暑期救國團屏東縣團委會，特別在暑假期間推出多元性的夏令營活動。除了規劃辦理極具口碑｢特戰AK小神兵生活體驗營｣、｢小幼獅棒球營｣等活動外，更精心設計｢原汁原味的小魯凱勇士｣、「金牌開戰二部曲~金牌特務培訓營」…等自然、生態、探索及海洋體驗多元內容的營隊，歡迎家長幫小朋友報名參加。在6/15前報名，即享有優惠200元折扣(特別註明營隊除外)。 屏東縣救國團表示：學生報名參加營隊，可增進自我成長與學習的機會，亦可培養獨立自主、自律與團隊合作的精神，增添小朋友生命的豐富性。此次救國團規劃營隊分為下列主題：一、山海挑戰營：與海龜共游~悠遊小琉球珊瑚島、探索南風生態~阿朗壹教師研習營、特戰AK小神兵生活體驗營、冒險王生活體驗營、嘉明湖輕鬆行。



二、生態休閒營：夏日昆蟲樂園、三鐵探險~鐵道尋古探索營、赫米漂流墾丁秘境、鐵定好好玩~駁二旗津輕旅行。



三、知識領導類營：超級金頭腦~超級記憶力訓練營、創意大師培訓營、諾貝爾科學營。



四、精選推薦營隊：寶貝成長營、幸福美食達人、小小烘焙王培訓班、BB Boss職業體驗營、小紳士小淑女禮儀培訓營、我是名嘴口才培訓營、前進奧運小選手培訓營、微電影手創營、活力阿猴城籃球營、鐵定好好玩~草衙道漫旅。 為服務及方便潮州、東港地區家長及小朋友，今年救國團更在二地設置報名地點，分別為潮州鎮救國團 (國賓服飾-潮州鎮新生路46號)、東港鎮救國團(東港鎮中山路2-199號-鄰近屏東客運東港站)。上述多樣性的營隊活動詳情、內容及優惠方式，歡迎查詢屏東縣救國團官網(http://ptntc.cyc.org.tw/)及臉書粉絲團『屏東縣救國團寒暑期營隊專區』，或洽詢（08）7361084。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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