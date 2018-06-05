玩很大，很像young！！



(中央社訊息服務20180605 17:11:49)高雄市救國團今年度同樣協辦高雄捷運公司的捷運好小子暑期營隊又來囉∼∼高捷通車營運邁入十周年，為讓兒童透過體驗學習培養善用綠色運具觀念，推出全新主題企劃-「陸、海、空菁英特輯」，以捷運、輕軌為陸地交通運具串聯，帶領學員由陸、海、空不同視角認識高雄，另營隊日數除三日課程外，更首度推出五日營隊可供選擇。三日夏令營內容除經典高捷教育課程與公共藝術巡禮外，另安排帶領學員體驗全國獨有「智崴i-Ride動感飛行劇院」(空)，鳥瞰高雄之美，還有莉莎奶奶、DoReMi老師、艾斯哥哥領隊參觀陽明海洋探索館(海)，認識海洋文化。



除教育體驗行程外，另有英語互動課程、魔術教學、3D電影欣賞、尋寶DIY等探索課程。五日營隊更加碼規劃最夯高捷實境解謎、哈瑪星迷你火車、駁二藝術特展、十鼓橋糖文創園區等豪華行程。三日營隊原價新台幣2,800元，五日營隊原價新台幣4,600元，6月15日前報名可享早鳥優惠價，三日營隊只要$2,500元、五日營隊$4,100元，完成報名且繳費者，加碼贈送「2018營隊專屬紀念帽」乙頂。報名及活動詳情，請至高捷公司官網或致電高雄市救國團(07)272-7229，李先生洽詢。



高捷公司表示:今年度高捷以兒童客群為主軸推出全新主題營隊，希望透過多元體驗主題，讓不同年齡層孩童可以更加認識我們的城市及綠色大眾運具，以兼具教育及娛樂的學習，讓每位參加營隊孩童歡度2018年暑假。



想要了解活動詳情儘救快來救國團索取簡章唷！額滿為止，報名要快！



洽詢專線07-2727229，還有更多的精彩營隊等你來揮灑青春盡情參與！【網站資訊查詢】1.高雄市團委會─http://khmtc.cyc.org.tw/camp2.臉書─搜尋【高雄市救國團寒暑期休閒活動】3.網路搜尋Beclass線上報名系統，站內搜尋高雄市救國團【洽詢資訊】1.聯絡電話：07-2727229 救國團活動組2.傳真號碼：07-28273003.e-mail：s150401@cyc.tw







訊息來源：社團法人中國青年救國團



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/235143.aspx