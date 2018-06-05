2018文化大學英美遊學團 學習道地英文最佳方式 歡迎全國學生把握最後機會中央社 (2018-06-05 17:07)
英美深度遊學團 活動豐富多樣化 隨團老師照料 家長放心
(中央社訊息服務20180605 17:06:40)具有20多年遊學經驗並享譽遊學第一品牌的文化大學遊學團，今年暑假再度推出美西名校柏克萊、英國倫敦法國巴黎深度遊學等海外研習行程，提供學生最有品質保障的服務，深受老師、家長推崇。走進美國一流名校柏克萊大學，認識當地的學制，為日後留學暖身！並來到時尚倫敦和花都巴黎，深度探索西歐文化。與來自世界各地的學生一同學習，大幅提升國際競爭力！課程將以不同的主題帶學員認識當地文化、風俗、制度、禮儀、俚語，在浸潤式的環境中，語言能力自然長足的進步！
2018暑假海外遊學團
A.美西柏克萊遊學團—美西舊金山漁人碼頭、金門大橋、金門公園、藝術宮、MLB、九曲花街、惡魔島、聯合廣場購物街等等。優勝美地國家公園、大峽谷、拉斯維加斯、LA市區觀光、迪士尼樂園、環球影城，深度走訪美西著名景點！
B.時尚英國倫敦&法國巴黎深度遊學團—倫敦、牛津、劍橋、巨石陣或溫莎古堡，深度體驗英倫風情以及四日暢遊巴黎各大景點，例如: 羅浮宮、凡爾賽宮、香榭里榭大道、巴黎鐵塔、凱旋門、拉法葉百貨公司等。
說明會地點: :
* 文化分部大夏館: 台北市大安區建國南路二段231號B303教室
時間: 每週六
美西遊學團說明會14:00~15:30pm
英國遊學團說明會 15:30~17:00pm
預約講座請電洽海外組：(02) 2700-5858 遊學組分機 8585。
網址:http://studyabroad.sce.pccu.edu.tw/
Line:@x4218w
訊息來源：中國文化大學推廣教育部
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/235142.aspx
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