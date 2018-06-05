原標題：全球每年用掉5萬億個塑膠袋 不足一成循環利用



中新網6月5日電 據外媒報導，6月5日是世界環境日。聯合國發表報告稱，全球每年用掉5萬億個塑膠袋，但所有塑料製品中只有不到十分之一會循環利用。聯合國稱「塑料災難已經伸延到地球每個角落」，呼籲各國政府考慮禁止使用、或徵收一次性使用塑料製品的稅項，以幫助解決環境污染問題。

資料圖：攝影師Caroline Power在距離宏都拉斯羅阿坦島僅有15英里遠的海域拍攝到令人驚訝的「塑料垃圾海」，被污染的地區有近5英里，令人觸目驚心。

據報導，聯合國報告稱，全球每年用掉多達5萬億個塑膠袋，如果將它們逐一攤開，可以覆蓋兩個法國的面積。聯合國環境規劃署執行主任索爾海姆引用與印度政府共創的口號稱：「如果你不能重複使用塑膠袋，就拒絕它。」

報告還稱，全球90億噸的塑料製品中只有9%循環利用，「大部份埋在堆填區、垃圾堆或在大自然環境中」。

這份報告希望各國實施徵稅和禁令，以限制一次性使用塑料製品。目前，全球有超過60個國家禁止使用一次性塑料製品或對使用一次性塑料製品收費。

報導指出，在實施首年，30%國家使用塑膠袋的數目大幅下降；20%只有少許或沒有成效。報告還建議要廢物分類和回收，並以替代品鼓勵民眾使用，同時應倡導重複使用物品。