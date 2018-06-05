洪森：柬政府正通過高科技手段反貪腐北京新浪網 (2018-06-05 17:20)
原標題：洪森：柬政府正通過高科技手段反貪腐
中新社金邊6月5日電 (記者 黃耀輝)柬埔寨首相洪森5日在出席金邊一所大學畢業典禮時表示，政府正在利用高科技手段進行反貪腐，預防腐敗。
當地媒體稱，市民與政府辦事人員面對面的辦事交往中「小費」事件不斷曝光，引起了洪森政府的關注。
洪森說，政府將利用高科技系統，在支付稅款或繳納公務服務費方面，通過銀行系統或電子支付手段，以減少公共服務方和接受服務方的錢款「接觸」，以杜絕「討價還價」的貪污腐敗現象。同時通過銀行系統向公務員發放薪水，減少「有名無實」的公務員，為國家節省開銷。
據了解，柬埔寨公共工程和運輸部已推出電子化車輛註冊系統。柬埔寨國務兼公共工程和運輸部大臣孫占托曾表示，該系統預防在車輛註冊時向用戶索要「小費」現象，杜絕一些地方官員以權謀私。(完)
責任編輯：卞磊
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【技嘉平台】R5四核{銀月流星}RX550獨顯電玩機(R5-1400/8G/
- 【極品西服】簡約紳士羊毛格紋小劍領西裝_灰(AS606-3G)
- 【真品平輸】ESTEE LAUDER 無限抗皺奇蹟露200mlx2
- 【顛覆設計】克雷布4尺胡桃色餐櫃全組(上+下)
- Denon AVR-X3400H 7.2聲道AV環繞擴大機
- adidas 慢跑鞋 Response ST 男鞋
- Kamiliant卡米龍 25吋Onda立體波浪防刮四輪硬殼TSA行李箱(
- Samsung三星13公斤智慧變頻雙效手洗洗衣機WA13J5750SV/TW
- 【Lee】連帽可收式舖棉外套/RG-男款-藍(鋪棉、連帽)
- FitFlop™-(女款)SAFI™ TOE-THONG SANDAL-白/銀色
俄羅斯人該慶幸了 幸虧來的是冰島隊不是中國隊【北京新浪網】
印尼7公尺巨蟒吞人 村民破肚找到她【中央社】
柬王妃奧波拉遇車禍去世【北京新浪網】
紐西蘭明年開徵遊客稅【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》