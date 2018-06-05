原標題：洪森：柬政府正通過高科技手段反貪腐



中新社金邊6月5日電 (記者 黃耀輝)柬埔寨首相洪森5日在出席金邊一所大學畢業典禮時表示，政府正在利用高科技手段進行反貪腐，預防腐敗。

當地媒體稱，市民與政府辦事人員面對面的辦事交往中「小費」事件不斷曝光，引起了洪森政府的關注。

洪森說，政府將利用高科技系統，在支付稅款或繳納公務服務費方面，通過銀行系統或電子支付手段，以減少公共服務方和接受服務方的錢款「接觸」，以杜絕「討價還價」的貪污腐敗現象。同時通過銀行系統向公務員發放薪水，減少「有名無實」的公務員，為國家節省開銷。

據了解，柬埔寨公共工程和運輸部已推出電子化車輛註冊系統。柬埔寨國務兼公共工程和運輸部大臣孫占托曾表示，該系統預防在車輛註冊時向用戶索要「小費」現象，杜絕一些地方官員以權謀私。(完)