屏東縣萬安41號演習 圓滿完成



(中央社訊息服務20180605 16:55:03)屏東縣萬安41號演習5日下午1時30分警報聲響起，縣長潘孟安、行政院全民動員會報副統裁官劉柏良與警察局長江雅文等人視導屏東車站，共動用憲、警力1296人及民力983人，針對防護團救災、防空疏散避難、戰災救護及消防搶救等實作演練，順利完成本次萬安41號演習。



「希望藉由演習，強化民眾防空意識，確保人民財產安全」演習總指揮官潘孟安縣長期許全民均能加強國防心理建設，平時建立災防危機意識，凝聚全民總動員防衛能量，以因應不時之需。



原本人聲鼎沸的街道，防空警報聲響之後，沿路不見行車，行人也配合避難，縣長潘孟安首先與劉副統裁官於縣警局民防管制中心聽取簡報，警報響起後，一行人前往視導屏東車站，了解防護團救災、防空疏散避難、戰災救護及消防搶救等實作演練。



演習結束後，副統裁官劉柏良對屏東車站及屏東縣各參與實作單位演練之逼真讚許有嘉，另對於警報發布後，屏東市重要街區能立即淨空，民眾的充分配合，以及執行萬安41號演習勤務同仁辛勞表示讚許與慰勉之意。







訊息來源：屏東縣政府



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