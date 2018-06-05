台中圓滿室內樂團與音樂家V.K克演奏─輕快鋼琴與優美管弦樂的無間交融 動人的「穿越時空」之愛為亞大藝文季音樂會畫下完美句點



(中央社訊息服務20180605 16:44:56)2018亞洲大學藝文季音樂會進入最後高潮！6月4日台中市圓滿室內樂團，偕同有著流行鋼琴鬼才之稱的瀟灑音樂家V.K克帶著改編自電影《海角七號》的音樂愛情故事，展開一場穿越時空的愛。透過不同經典老歌與流行金曲的搭配，引領滿場觀眾進入一場穿越時空的感動。



亞大學務長張少樑致詞說，亞大對藝文推廣不遺餘力，春天時就有一場戶外交響樂活動，今天將場景拉到室內，邀請台中圓滿室內樂團與VK克，同樣精彩！



成立於2007年的圓滿室內樂團，由大提琴演奏家黃月玲女士所帶領，為了這場亞大藝文季，重新編曲演繹台灣民謠老歌，並用這些耳熟能詳的故事串起一首首故事。敘述女孩優子站在台北橋上歌唱，隨著歌聲穿越時空，與年輕人阿嘉因躲雨相遇、相戀、成婚、生子、婚變，在這戀愛故事中，台中圓滿室內樂團演奏「河邊春夢」、「西北雨直直落」、「玫瑰玫瑰我愛你」、「四季紅」等經典老歌，以及「新不了情」、「小幸運」等流行金曲，更有一首獲得客委會母語原創音樂大獎•臺灣原創流行音樂大獎第二名的「盡尾一夜」，是由亞大數媒系教師賴建宇作曲，全場師生與圓滿室內樂團間的距離頓時拉近。



另一位嘉賓是有流行鋼琴鬼才之稱的V.K克。V.K克作品風格橫跨了古典與現代，個人鋼琴演奏專輯在國際間大受好評，作品無數，遍及雅俗各領域。代表作品包括由丁噹演唱的歷史劇《蘭陵王》片尾曲「手掌心」，蕭敬騰所演唱同名電影主題曲「到不了的地方」等。



V.K克的作品帶有幻想的色彩，如海、如風，歡快中卻又不知不覺勾動聆聽者內心淡淡的遺憾與惆悵；「克式鋼琴Rap」以激動地旋律貫穿整首歌曲，律動感十足，讓人熱血澎湃。具有偶像氣息的V.K克，本人親切和善，自嘲喜愛鎂光燈，除了帶來不少經典流行歌曲，以及五月初甫在台公播的電視劇《泡沫之夏》之自編插曲「泡沫的重量」等歌曲，更邀請同學上台進行即興互動作曲。



職能治療學系二年級的吳湘紫同學自告奮勇上台即興彈奏了《海角七號》的「1945 (情書)」，V.K克隨後重新改編演奏，令人驚嘆。接著財法系一年級的劉子瑜同學上台彈奏了法國著名獨奏曲「夢中的婚禮」，親切的V.K克不僅送出禮物，也與同學手比愛心合照。V.K克更現場談了兩首歌的即興變奏版本，急智與豐厚的技巧，令全場歡聲雷動。



最後由圓滿樂團與V.K克的合奏名曲「Our Story」壓軸，並以全球累積播放超過3億次的「手掌心」改編版的「花水月」作為結束。V.K克特別邀請同學將影像即時透過網路傳播出去，手機點點燈光猶如繁星閃耀，無論聽覺與視覺都得到滿足！



在全場同學不斷地「安可」聲呼喚下，V.K克送上個人代表作「鏡夜」，音樂會在長達3分鐘的掌聲中閉幕。經管二年級陳芝霓在演奏會後，排隊與V.K克簽名合照。她從高中就好喜歡V.K克，居然能在亞大聽到他的演出，她非常感謝校方安排，直稱．「亞大不愧是藝文大學！」



訊息來源：亞洲大學



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