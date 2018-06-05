英丰寶深厚大數據分析能量 提供企業精準行銷解決方案



(中央社訊息服務20180605 16:42:08)數據的重要性對於今日企業經營的重要性已經不言可喻，各家廠商均益發注重數據的分析並加大資源的投入力度。透過數據的輔助，常可洞見過往無法觀察到的客戶行為，帶來潛在銷售商機。



自1995年成立以來，英丰寶資訊即專注於數據領域的投入和深耕。一開始自商業智慧BI(Business Intelligence)起家，接著於2012年踏入大數據，並於兩年前正式踏入AI領域的應用。因為前期BI技術的積累，為英丰寶踏入大數據打下穩固的基礎；而因BI及大數據的研發技術累積，更為進入AI領域提供了堅實的後盾。



為什麼會一直專注投入在數據領域的相關應用？英丰寶資訊總經理林哲斌表示：「在科技業這快速變動的領域中，所有的硬體、軟體、人、作業程序都在快速淘汰，只有一樣東西像酒一樣，卻隨著時間的經過，越陳越香，那就是『數據』。而從InfoPower的公司名字上看，更可以知道我們是一間非常強調讓Information發揮Power的公司！也因此英丰寶極力投入數據技術上的深耕和專研，以期提供給顧客更好的資訊解決方案。」



而為了協助企業善用自身數據，英丰寶資訊也推出了五略行銷服務PENTAmarketing，為一結合大數據與精準行銷的雲端整合性解決方案。希望透過行銷CRM資料庫、搭配信件分析、O2O線下活動管理及市調分析、輿情監測等數位工具，整合企業內部資料、市調資料、開放資料、社群資料等四大面向數據資料來源，協助企業更加善用既有或非傳統數據，對客戶更加瞭解，並以輕易可負擔的方式，實踐有效的精準行銷。



隨著數據分析的使用日益頻繁，企業應該是時候一起踏上這趟數據運用之旅了。



更多精準行銷解決方案，歡迎上五略行銷服務查看：https://goo.gl/SzdvJU更多企業解決方案，請上英丰寶資訊：https://goo.gl/NsGn8H



訊息來源：英丰寶資訊股份有限公司



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/235139.aspx