1111人力銀行：1成7上班族搶賺暑假財 盼周薪進帳6754元



(中央社訊息服務20180605 16:34:56)除了打工換宿型式外，隨著暑假來臨，究竟上班族的兼職/打工意願如何？根據1111人力銀行調查顯示，有1成7的受訪上班族已經或有意搶賺暑假財，其中包括7.72%平日已有兼職/打工、7.45%有規劃但還沒找到及1.47%已找到暑期兼職/打工。另外有8成3的上班族坦言，暑假並無兼職/打工規劃，依然維持「單薪」身份。



在工作類型分布方面，有意投入暑假打工市場的上班族，最青睞「自由工作型態」(45.86%)，其次則是「彈性排班制」(32.59%)、「每日固定時間」(19.89%)及其他(1.66%)。



調查也發現，在選擇兼職/打工時，「時薪」是優先考量要件，且有2成6的受訪上班族期待周薪至少能進帳8,000元以上。整體而言，平均期待周薪為6,754元。 當問及上班族心目中的夢幻兼職/打工該具備哪些條件時，不論有無打工規劃的受訪上班族幾乎有志一同認為「薪資優渥」(66.73%)最重要，再者才是「工作氛圍輕鬆」(54.23%)、「工作符合興趣」(45.50%)、「工作內容有趣」(45.31%)及「感受不同生活體驗」(38.51%)。



而1111人力銀行資料庫數據亦同步顯示，今年5月份工讀及兼職工作機會合計高達10萬筆，較去年同期成長近7個百分點，顯示目前就業市場的兼職需求更勝去年。



1111人力銀行副總經理何啟聖表示，台灣連日屢創高溫記錄，根據衛福部統計，全台今年因熱傷害就醫者，比去年高出93%，這也使得「高溫假」近期被廣泛討論，熱浪全面襲台，讓上班族不僅熱到有感，在歷經周間忙碌高壓的工作之餘，周末只想好好放鬆身心，致使多數受訪者對於外出兼職/打工顯得意興闌珊。不過相較於積極欲搶攻暑假商機的上班族朋友，隨著旅遊消費旺季到來，業者對於短期計時人力需求愈加殷切，職缺也更加多元，有利於想搶賺兼差財的人，趁此篩選高時薪打工機會。



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訊息來源：1111人力銀行



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