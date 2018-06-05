亞大運動舞蹈代表隊參加全國大專校院106學年度運動舞蹈錦標賽，獲33面獎牌，連續4年獲團體總冠軍。



(中央社訊息服務20180605 16:34:24)亞洲大學運動舞蹈代表隊參加全國大專校院106學年度運動舞蹈錦標賽，共獲得9面金牌、7面銀牌、10面銅牌、7面鐵牌，勇奪團體總冠軍。亞大體育室主任李明榮指出，這已是亞洲大學代表隊連續第4年榮獲全國大專校院運動舞蹈錦標賽團體總錦標冠軍，表現優異。



李明榮主任指出，今年全國大專運動舞蹈錦標賽共有20所大專院校參加，比賽項目包括摩登舞及拉丁舞，比賽項目多達62項，因每位選手報名項目不限制，每位選手幾乎都參加10至20等多項的比賽，技巧之外體力是項極大的考驗。



這次亞大運動舞蹈代表隊共17名隊員，分別是黃琪瓅、羅緯力、蘇羽柔、李歆儀、桂珮芠、李佳穎、林庭安、劉敏玲、林思妤、陳佳妤、周妤庭、徐檍昕、陳凱琳、黃郁雯、王資晴、莊家欣、張梓晴，由體育室黃于庭副教授及國際級教練趙士震老師領軍培訓。



黃于庭老師強調，全隊只有1位男生，所以有部分女生要擔負男生的技術，這也是一項挑戰，而亞大非體育專長，選手幾乎是從零開始，從選拔到培訓，期間3個月，同學的服從、向心、同心協力是致勝關鍵。 「訓練期間，感謝運動舞蹈亞運國手趙群倫、高嘉璘老師到校為校隊做模擬訓練，讓團隊士氣大增！」黃于庭老師說，亞大運動舞蹈校隊隊長黃琪瓅、教育長羅緯力，在今年的競賽奪得多項獎牌，也曾獲選健康體育獎，真的是實至名歸。



訊息來源：亞洲大學



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