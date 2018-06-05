1111人力銀行：前進外島度假打工 6成3願意一試 男性意願高於女性



(中央社訊息服務20180605 16:31:37)炎炎夏日，許多人偏愛戲水消暑，或是安排赴離島度假來趟輕旅行，根據1111人力銀行調查指出，有6成7的受訪上班族曾經去過外島(澎湖/金門/馬祖/蘭嶼/小琉球/綠島等)，主要目的是觀光旅遊，其次則是因畢業旅行而前往。其中有高達9成是「自費」前往旅遊，平均個人花費7,560元。



調查也發現，上班族赴外島遊玩最愛揪「同性友人」當旅伴，其次才是「家人」及「異性友人」。談及最喜愛外島地區的特色時，多數人最懷念「海天一色美景」(79.95%)，其次則是「遠離城市喧擾」(49.18%)、「當地特有美景」(43.27%)、「純樸人文風情」(41.35%)及「原始鄉野風貌」(30.91%)。



當問及上班族若有機會是否考慮嘗試前進外島度假打工時，有高達6成3表示不妨一試，其中包括46.6%可以嘗試看看及16.27%興趣高昂，又從交叉分析顯示，男性比女性意願來得高；另有36.85%坦言完全無意願。



1111人力銀行副總經理何啟聖表示，台灣是個海島國家，擁有豐富的海洋資源及得天獨厚的自然景緻，近年深度旅遊大行其道，吸引不少嚮往體驗生活的背包客打工換宿，形成就業市場中的另類工讀模式，根據交通部觀光局資料統計2018年4月全台合法民宿家數共計8,012家、釋出32,723個房間，相較於去年同期的7,287家、29,464個房間，在短短一年內房間數就成長了11個百分點，顯見國內旅遊市場方興未艾，而台灣其獨特之美，亦吸引諸多外籍旅人紛沓而至，根據交通部觀光局「歷年來台旅客」資料顯示，來台旅客人次從2007年的371萬6063人次激增至2017年的1073萬9601人次，十年之間迅速成長1.89倍。



由於民宿規模不一、地點位置分散，在彈性運用人力及營運成本考量下，以釋出短期工作機會，歡迎背包客提供房間整理、環境清潔等勞務來交換免費食宿，甚至有部分業者還提供獎勵金，以吸引打工換宿同好前往。



唯要注意的是，為免流於廉價勞工之虞，建議打工換宿族掌握幾項重點，包括：確認入住期間多長、每天工時、工作範圍及內容、休假日、住宿房型是單人或合住，還有是否提供交通工具及獎勵金，出發前宜多作功課，才不會因期望過高而失望愈大。



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訊息來源：1111人力銀行



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