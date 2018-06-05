《喵星人夢遊仙境》音樂X動畫跨域聯彈



(中央社訊息服務20180605 16:30:45)國立臺灣藝術大學（以下簡稱臺藝大）多媒系劉家伶教授與演奏家吳佳芳聯袂演出《喵星人夢遊仙境》四手聯彈音樂會，於6月4日在臺南南新國中首演。《喵星人夢遊仙境》透過雅俗共賞的曲目結合動畫，並藉由現場解說與觀眾互動的方式，在輕鬆的氣氛下領略四手聯彈的精妙之處，頗受該校師生好評與喜愛。此次美術部分由臺藝大美術系主任黃小燕教授提供畫作與攝影作品，多媒系進行影像後製，是一場「音樂X動畫」跨域音樂會；演出曲目則包含四手聯彈經典作品拉威爾的《鵝媽媽組曲》與佛瑞的《洋娃娃組曲》，讓聽眾體驗音樂與多媒體互動交織的視聽饗宴。



曲目《鵝媽媽組曲》是拉威爾於1910年完成的四手聯彈鋼琴組曲，拉威爾喜歡跟小孩子一起聽故事，這部以「鵝媽媽」為題材的小品集，就是跟小孩一起聽故事同樂的作品，組曲包含〈睡美人帕望舞曲〉、〈小拇指〉、〈瓷娃娃的女皇〉、〈美女與野獸的對話〉、〈仙境〉。另一個組曲Dolly《洋娃娃組曲》作品56，是法國印象派作曲家佛瑞的鋼琴四手聯彈作品，Dolly組曲是作曲家佛瑞獻給密友女兒海倫娜的作品，該組曲也與海倫娜的暱稱Dolly同名，包含〈搖籃曲〉、〈活潑的貓〉、〈桃莉迷人的花園〉、〈小貓圓舞曲〉、〈溫柔〉、〈西班牙舞曲〉共六首曲子。這兩大組曲與溫馨動人的多媒體動畫共舞，以跨領域的嶄新模式打破傳統音樂會的窠臼，為跨域音樂會寫下美麗的篇章，展開莘莘學子藝文學習的新境界。



此次《喵星人夢遊仙境》是由臺藝大「全民美育旗艦計畫」統籌製作，該計畫由表演藝術學院執行已邁入第二年並深受教育部肯定，以「藝術宅急便」的形式將表演藝術宅配至全臺各大小鄉鎮，又以「樂舞縱貫線」環島列車的方式將表演藝術傳遞全臺。本年度至今已巡迴至宜蘭、臺北、嘉義等縣市，《喵星人夢遊仙境》四手聯彈跨域音樂會校園巡迴除昨日於臺南南新國中演出外，預計於6月6日赴彰化女中、6月13日赴內壢高中、6月15日於新竹女中等校巡迴演出，敬請期待臺藝大精心製作的跨領域科技列車陸續出航。



訊息來源：國立臺灣藝術大學



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