爆淚! 萬沙浪看到李行導演現身打氣喜極而泣



(中央社訊息服務20180605 16:26:19)由新北市政府與台灣優質生命協會共同主辦的「愛傳承關懷演唱會」，將於6月23日(六)在新莊體育館星光閃耀登場，群星現身，盼望用愛與音樂療癒大眾與弱勢朋友的心。今年在演唱會中特別安排以萬沙浪人生故事改編製作音樂舞台劇《風從哪裡來》，由藝人黃志瑋、唐玲、陳凱倫、巨砲、方駿、向娃擔綱演出，呈現精彩勵志的人生。



許久為在鏡頭前現身的李行導演，特地出席記者會為萬沙浪加油打氣。萬沙浪一看到恩師，喜極而泣、激動不已。多年未見的兩人看到彼此都紛紛落淚，現場氣氛十分感人。李行導演說，當初為了要讓萬沙浪有個響亮的藝名，想了許久，最後才選定「萬沙浪」這個名字，也是卑南語「成年勇士」之意的意思，他也像萬沙浪信心喊話，要他健健康康早日康復，恢復起來。



在新北市政府及台灣優質生命協會的號召下，歌壇重量級唱將共襄盛舉公益獻唱，蔡小虎、劉福助、凌峰、謝玲玲、向娃、張瓊姿、張帝、張魁、巴戈、小亮哥、方駿、李明依、宋逸民、紀麗如、西卿、陳亞蘭歌仔戲團、舞棍阿伯、郭子乾、唐從聖、孫協志、黃志瑋、唐玲、鄭仲茵、巨砲、藍如潔等藝人共襄盛舉！眾星雲集，演藝圈以愛傳承愛，並邀請弱勢族群及身心障礙朋友至現場聆聽，一圓看演唱會的夢想！



新北市政府許育寧秘書長表示，新北市政府與台灣優質生命協會共同舉辦的「愛傳承關懷演唱會」今年邁入第11年，新北市一直以來都積極鼓勵許多需要關懷的弱勢族群參與各項藝文活動，從中獲得生命的感動與幸福感。感謝台灣優質生命協會和各界賢達長年支持本活動的舉辦，讓更多需要被關懷、照顧的朋友們感受到來自社會的溫暖及關懷。



「2018愛傳承關懷演唱會」將於6月23日(六)下午2時在新北市新莊體育館演出，邀請大家一起來傳遞愛的力量。本場演出歡迎市民朋友自6月9日(六)上午9時起至「新莊文化藝術中心」服務臺、「新北市藝文中心」B1服務臺、「府中15新北市動畫故事館」1樓服務臺及「新北市新莊區公所」現場索票，數量有限，索完為止。演唱會資訊可洽：新莊文化藝術中心、電話：(02)2276-0182分機101或逕上文藝中心網站www.xzcac.ntpc.gov.tw查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



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