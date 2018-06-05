修平科大舉辦高中職專業教師歐式麵包研習



(中央社訊息服務20180605 16:23:18)修平科技大學觀光與遊憩管理系六月二日邀請知名烘焙師熊俊傑老師示範歐式麵包研習，有來自全國高中職餐飲和觀光科教師參加，熊老師示範四種歐式麵包，日式核桃、黑佳麗、清香白蓮、北歐腰果吐司等歐式麵包，讓各校專業教師及修平科大師生獲益良多。修平觀光與遊憩管理系還將陸續舉辦烘焙相關活動，讓大家可以更瞭解歐式麵包技巧。



以往台灣人習慣食用台式甜麵包，然而轉變至今，對於麵包是否符合健康概念更甚從前，演變現今麵包連鎖店產品都強調高纖、低油、多穀的健康理念，更推出各項水果蛋糕、餅乾、歐式烘焙麵包，並不斷的在都市中設立，由此可見消費者對健康的重視。



有鑑於此，熊俊傑老師示範麵包成分中很少使用新鮮啤酒酵母做為天然食材，主要是麵糰因高溫會褐變以及影響麵糰發酵時間，更難看到以新鮮啤酒酵母融入麵包中，想嘗試選用老麵種都具有美容養顏、滋潤皮膚的功效，還能促進人體新陳代謝的功能，來創新烘焙麵包產品。



訊息來源：修平科技大學



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