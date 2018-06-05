連結產官學界資源 合力打造台灣新創生態圈



(中央社訊息服務20180605 16:22:46)勤業眾信聯合會計師事務所與國家發展委員會、時代基金會Garage+創業育成中心、緯創資通共同舉辦的 “Innovation for Tomorrow” 今（5）日於COMPUTEX中展開，來自AI及大數據、IoT及智慧裝置、數位醫療、AR/VR、機器人、綠能科技等領域的20組國內外新創團隊將於會中展現實力、釋放創新能量。



勤業眾信新創事業服務團隊負責人張鼎聲會計師表示，AI及區塊鏈技術成為現代新創企業積極投入之領域，產官學界現亦對於新創圈投入豐富資源，培養人才訓練優勢，台灣新創生態圈的樣貌已逐漸浮現。



掌握新科技發展與人才優勢 台灣新創市場能量豐沛



就台灣新創市場的優勢而言，勤業眾信新創事業服務團隊負責人張鼎聲會計師表示，近期政府透過多項政策扶持新創事業，在資金面與法規環節上給予更大空間；而在新興科技驅動下，企業透過創新技術升級、優化，已形成不少成熟的產業聚落，得以協助輔導串接各項資源。台灣除現有的硬體製造優勢之外，AI、區塊鏈等新科技趨勢帶來的商業價值，將創造與新創企業對接之契機，此外，校園機構除培養新創相關人才，亦鼓勵將內部高含量技術，透過商業模式進入市場，綜合產官學界三方的資源，將為新創生態圈打造完整體系，為整體經濟注入活水。



張鼎聲進一步指出，對新創企業的發展而言最重要的還是資金管理，透過管理現金流以確保帳上現金狀況可支持公司整體營運。此外，現金流量表、損益表和資產負債表等基本財務知識對於創業者而言更是必備，創業家不需要具備財會專家之高度專業，但對財務報表的數字務必須有所概念。



創業啟航，從最初的發想階段開始，找到需要解決的問題後，執行決策力便是成功的關鍵。從事前創業想法的概念驗證、至找到產品與市場的關聯性，這些都需要足夠的執行能力，而在取得資金後，又該如何讓公司成長並且加速擴張，在在考驗執行團隊的規劃，對此張鼎聲建議，團隊在人數少的時候，需保有足夠彈性，針對開發中的產品如果發現不可行，亦可迅速調整；若在已確認商業模式、且進入較穩定的經營階段，員工人數也到一定規模後，就可著手訂立制度來管理公司。



延續「春芽」意念 創業種子繼續發芽



2017年，勤業眾信首次舉辦「Change X Impact春芽新創嘉年華」，奠基於「驅動成長、創新發芽」的理念，今年再度將「春芽」概念融入 “Innovation for Tomorrow”活動中，鼓勵變革與創新。本次活動也特別向國際創業家招手，期望吸引海外創業者前來了解台灣的創業環境、人才以及企業合作夥伴，支持並鼓勵各國創新產業資源進駐、落地台灣，活絡新創生態圈，並與在地企業共創無限商機。



勤業眾信新創事業服務團隊擁有輔導新創公司所累積的豐富實戰經驗，自2015年成立團隊至今，已成長為近50人之規模。勤業眾信新創團隊除了針對公司架構，股權規劃，公司估值等財務會計給予專業建議之外，也會針對近期產業趨勢與新興議題分享，例如，AI、區塊鏈、金融沙盒等主題。此外，勤業眾信也成立Facebook「有問必答」粉絲專頁，透過線上諮詢服務，給予新創公司最即時的建議。



訊息來源：勤業眾信聯合會計師事務所



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