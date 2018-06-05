英特爾分享PC願景及新技術中央社 (2018-06-05 17:30)
美商晶片大廠英特爾5日舉行台北國際電腦展（Computex）專題演講，會中分享對未來個人電腦（PC）的願景，並介紹一系列新技術。中央社記者吳家豪攝 107年6月5日
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