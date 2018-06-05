原標題：韓《最低工資法》修訂案獲通過 勞動界強烈譴責



中新網6月5日電 據韓媒報導，當地時間6月5日上午，韓國國務總理李洛淵主持召開的國務會議審議通過了旨在將部分獎金和福利津貼納入最低工資範圍的《最低工資法》修訂案，遭到韓國勞動界的強烈譴責。

據報導，在召開國務會議之前，韓國勞動組合總聯盟代表及其成員為敦促總統對《最低工資法》修訂案行使否決權，聚集在政府首爾辦公大樓前。韓國勞動組合總聯盟委員長金周勇表示，企業間的不公正交易行為尚未得到改善，小商販的信用卡手續費也沒有得到減免，在此情況下擴大最低工資範圍而產生的利益將歸於誰？

報導稱，韓國勞動組合總聯盟表示，在施行《最低工資法》修訂案后，即使最低工資標準上漲到每小時一萬韓元，也不會增加勞動者的實際收入。

同時，全國民主勞動組合總聯盟表示，政府通過《最低工資法》修訂案與《憲法》上的平等原則和民主主義精神背道而馳。全國民主勞動組合總聯盟表示，將向憲法裁判所提起憲法訴訟。

據悉，韓國勞動界計劃6月進行旨在反對《最低工資法》修訂案的國民簽名運動，召開全國勞動者大會等，以此加強對政府的抗爭力度。