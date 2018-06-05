俄媒：莫斯科與首爾討論韓總統6月訪俄可能性北京新浪網 (2018-06-05 17:06)
原標題：俄媒：莫斯科與首爾討論韓總統6月訪俄可能性
中新網6月5日電 據俄羅斯衛星網5日報導，韓國總統府青瓦台知情消息人士表示，莫斯科與首爾正在就韓國總統文在寅6月訪問俄羅斯的可能性進行討論，目前尚未作出最終決定。
資料圖：韓國總統文在寅。
據報導，消息人士稱：「訪問目前處於研究階段。一旦作出決定，雙方將正式宣布此事。」
另據俄羅斯國家杜馬新聞處4日發佈的消息，韓國總統文在寅將在6月21日舉行的國家杜馬全體會議上發言。
責任編輯：張艾京
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