[日本群馬]氛圍詭異的秘境車站：土合車站背包客棧 (2018-06-05 11:16)
【 作者: roylu91 】
土合車站位於群馬縣最北端的位置，是JR上越線上的一個無人車站，車站每天平均只有19個人進出(2013年資料)。儘管作為運輸無足輕重，但卻是一個富有特色的車站，入選了關東車站百選，也是日本秘境車站列表的其中之一，這個車站最大特色就是往越後湯沢・長岡方面(往北)的月台在車站下方81公尺的深處(約15層樓)，階梯須走486階，所以這車站也又叫土撥鼠車站。當一個人走在深不見底的昏暗台階隧道中，氛圍詭異。一般人討論到土合車站氛圍，因詭異氣氛而常常跟「如月車站」連結，如月車站這個不存在的車站，簡單講就是一個很像真的的阿飄故事(參閱維基百科：如月車站)，其實我並不會怕如月車站故事，但我卻帶著一顆很尊敬的心前來，這是因為旁邊的「谷川岳」。
只有一個人的時候，會感到氣氛更詭異
因為這車站除了火車迷外，也是山友前往「谷川岳」的地方，登山纜車就在土合車站不遠處。而谷川岳在日本有著「魔之山」、「吃人山」、「死之山」等恐怖的名號。不到2,000公尺的山，好比我們台灣的黑色奇萊。從登山客死亡數目觀之，谷川岳獨步全球：全世界8,000公尺以上的14座山峰，自1931年至2005年的74年間，共有637名死者，但在相同的時間裡，卻有高達781人在谷川岳罹難。1955年9月19日的「空吊遺體事故」，透過當時的電視媒體，傳播到整個日本，畫面中不清晰的黑白影像，傳來的震撼視覺效果(參閱：葬身於惡魔之山後，真正的悲劇才剛要開始)。
除了氛圍詭異外，其實這裡是山光水色
交通上，土合車站，雖然離東京不算遠，但主要的問題是車次極少，一天僅有5-6班車，平均3小時才會有列車經過，相關交通時間銜接才是最大問題。但對我們這種外國觀光客，最讚的是有JR PASS可以使用，而且是基本的JR東京廣域PASS就可以解決這邊交通問題，所以我就假設你如同我一樣，從東京前來，並使用JR PASS情況下，會出現3個可能選項，但其中前兩個是較可能被採用的選擇：
1、東京車站--- (上越新幹線) ---越後湯沢--- (JR上越線) ---土合車站 ... 【繼續閱讀】
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