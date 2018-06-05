原標題：專家：反制裁法案帶有警告性質 對俄經濟影響不大

[環球網報導 記者 趙會芳]當地時間6月4日，俄羅斯總統普京針對美國及其盟國簽署《關於影響（反制）美國和其他國家不友好行為的措施的法律》，法案自正式發佈之日開始生效。據俄新社6月4日消息，俄羅斯經濟專家認為，反制裁法案目前對於美國及其盟國來說更多地是個警告，不會對俄經濟產生顯著影響。

報導稱，俄羅斯「Alpari」公司分析部門副主任娜塔莉亞？米莉恰科娃認為，目前反制裁法案更多地帶有警告性質，「如果你加強對俄羅斯的制裁，那麼你就會得到相應的報復」。

米莉恰科娃表示，該法案主要涉及關於對進口俄羅斯產品和原材料的禁令或者限制，還有俄羅斯向美國供應導彈發動機的禁令。她認為，這些「威脅」付諸於實踐的可能性並不大，俄居民和企業並不會因反制裁法案的生效而受到不利影響。

無獨有偶，俄羅斯企業融資銀行分析管理部主任馬克西姆？奧薩德齊也認為，反制裁法案不能從本質上改變現狀，對俄羅斯經濟並沒有顯著影響，該法案更具示威性質。

據報導，這項反制裁法案適用於美國及其他對俄羅斯、俄羅斯自然人和法人採取不友好舉措的國家。報復措施還適用於參與對俄制裁的不友好國家所管轄、受這些國家直接或間接控制的實體或其分支機構，以及官員和公民。